2022 Rallye du Maroc entry list revealed

After a six-month wait, the World Rally-Raid Championship resumes on 1–6 October with the twenty-second edition of the Rallye du Maroc. As the penultimate round of the W2RC, many of the teams plan to use the race to test and refine their strategies for the 2023 Dakar Rally, while also vying for the title.

Sébastien Loeb and defending winner Nasser Al-Attiyah, fresh off racing Extreme E in Chile, enter separated by just one point in the T1 standings. Isidre Esteve will race a Toyota Hilux T1+ for the first time for Repsol Rally Team, while Guerlain Chicherit unveils his Prodrive Hunter and Martin Prokop has upgraded his Ford Raptor RS nicknamed “Shrek” courtesy of a new partnership with TechSoft Engineering. CERTT racer Jaume Collelldevall Naspleda will run his first W2RC race with the newly formed JJiM Rally Team.

Nani Roma had hoped to run the Rallye du Maroc as Loeb’s team-mate at Bahrain Raid Xtreme, but shelved those plans as he continues his bladder cancer recovery.

Amy Lerner, who spoke with The Checkered Flag in April, débuts in the T3 category alongside Dakar Classic co-driver Sara Boessert. While the Dakar Classic is a regularity rally unlike the speed-based format of W2RC events, Lerner has experience in the latter courtesy of events like the Mint 400, where she finished third in 2017.

Another newcomer in T3 is Pâmela Bozzano, who recently contested the Sertões International Rally. Molly Taylor will enter the T4 in a Can-Am for South Racing.

Audi Sport’s new RS Q e-tron E2 will make its competition début in the Open category with Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, and Mattias Ekström.

In the Bikes, among the major changes are Monster Energy Honda Rally Team, who has a new rider in Adrien van Beveren, and Thomas Kongshøj, set to become the first Dakar rider from Denmark in a decade, using Morocco for further tune-up.

Entry list

T1/T2

Number Driver Co-Driver Team Vehicle Class 200 Sébastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter T1.1 201 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux T1.1 202 Yazeed Al-Rajhi Dirk Von Zitzewitz Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1.1 203 Orlando Terranova Alex Haro Bravo Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter T1.1 204 Martin Prokop Vikto Chytka Benzina ORLEN Team Ford Raptor RS T1.1 205 Erik van Loon Sébastien Delaunay Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1.1 206 Jakub Przygonski Armand Monleon Hernandez X-Raid Team Mini John Cooper Works T1.2 207 Sebastian Halpern Bernado Rolando Graue X-Raid Team Prodrive Hunter T1.2 208 Guerlain Chicherit Alex Winocq GCK Motorsport Prodrive Hunter T1.1 209 Lionel Baud Gabriel Pemant Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1.1 215 Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras Carreras Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1.1 216 Isidre Esteve José Maria Villalobos Valcarcel Overdrive Racing Toyota Hilux T1.1 217 Michael van Eikeren Pieter van Kruijsduk Dakar Team van Eikeren Toyota Hilux T1.1 218 Rik van den Brink Hendrik Gerardus Heimans 4×4 Centrum Ermelo Mitsubishi ASX T1.1 219 Evgeny Kireev Jacopo Cerutti SRT Racing Century CR6 T1.2 220 Jaume Collelldevall Naspleda Jaume Collelldevall Cano JJiM Rally Team Toyota Hilux T1.1 221 Henk De Jong Wouter Rosegaar Dakar Team van Eikeren Toyota Hilux T1.1 222 Ronald Schoolderman Mark Salomons 4×4 Centrum Ermelo Mitsubishi ASX T1.1 223 Szalay Balázs László Bunkoczi Szalay Dakar Team Opel Grandland X T1.1 224 Lourenço Rosa Pedro Bianchi Prata Overdrive Racing Toyota Hilux T1.1 225 Maurice Benoit François Ganache Maurice Benoit Sans Original T1.2 226 Maik Willems Robert van Pelt Bastion Hotels Dakar Team Toyota Hilux T1.1 227 Simon Tack Jasper Riezebos Dakar Team van Eikeren Toyota X7 T1.1 230 Akira Miura Laurent Lichteuchter Toyota Auto Body Toyota Land Cruiser T2 231 Ronald Basso Jean Michel Polato Toyota Auto Body Toyota Land Cruiser T2

T3

Number Driver Co-Driver Team Vehicle 300 Francisco López Contardo Oriol Mena South Racing Can-Am Can-Am Maverick 301 Cristina Gutiérrez Pablo Moreno Huete Red Bull Off-Road Junior Team GRallyTeam OT3 302 Seth Quintero Dennis Zenz Red Bull Off-Road Junior Team GRallyTeam OT3 305 Annett Fischer Annie Seel Annett Fischer Can-Am Maverick X3 306 Jean-Luc Pisson Cedric Duple JLT Racing PH Sport Zephyr 307 Sebastian Guayasamin Ricardo Adrian Torlaschi FN Speed Team Can-Am Maverick X3 308 Jordi Segura Vidiella Sergi Brugue FN Speed Team Can-Am Maverick X3 309 Guillaume de Mevius François Cazalet Red Bull Off-Road Junior Team GRallyTeam OT3 310 Mitch Guthrie Ola Floene Red Bull Off-Road Junior Team GRallyTeam OT3 311 Merce Marti Rosa Romero Font FN Speed Team Can-Am Maverick X3 315 Hernan Garces Juan Pablo Latrach Vinagre South Racing Can-Am Can-Am Maverick 317 Anja van Loon Lisette Bakker South Racing Can-Am Can-Am Maverick 318 Michiel Becx Edwin Kuijpers Arcane Racing Arcane T3 319 Glenn Brinkman Dale Moscatt PH Sport PH Sport Zephyr 320 Helder Rodrigues Gonçalo Reis South Racing Can-Am Can-Am Maverick 321 Pal Lonyai Mtys Szabolcs Somfay South Racing Can-Am Can-Am Maverick 322 Harite Gabari Naima Kabbage Team Alia Can-Am XRS 324 Roger Grouwels Maurice van Weersch Arcane Racing Arcane T3 325 Mario Franco Rui Franco Franco Sport Yamaha YXZ1000R 326 Matthieu Margaillan TBA Team BTR Can-Am T3 327 Khalid Kabbage Jean Marie Lurquin Can-Am Mercier Racing Can-Am T3 328 Amy Lerner Sara Bossaert ASM Motorsport Oryx T3 329 Pâmela Bozzano Cadu Sachs EMS Rally Team Can-Am Bombadier X3 330 Claude Fournier Jean-Pierre Garcin Mercier Racing Fournier Can-Am Maverick X3 331 Alfredo Rubio Fernandez Luis Alberto Benedicto San Antonio Buggy Masters Team Can-Am Maverick X3 332 Enio Bozzano Jr. Luciano Gomes Team BBR Can-Am Bombadier 333 David Luciano Zille Sebasstian Cesana South Racing Can-Am Can-Am Maverick XRS Turbo

T4

Number Driver Co-Driver Team Vehicle 400 Austin Jones Gustavo Gugelmin South Racing Can-Am Can-Am Maverick XRS Turbo 401 Marek Goczal Lukasz Laskawiec Cobant Energylandia Rally Team Can-Am Maverick XRS Turbo 402 Rokas Baciuska Oriol Vidal South Racing Can-Am Can-Am Maverick XRS Turbo 403 Rodrigo Luppi de Olivera Maykel Justo South Racing Can-Am Can-Am Maverick XRS Turbo 404 Lucas Del Rio Bruno Jacomy South Racing Can-Am Can-Am Maverick XRS Turbo 408 Cristiano Batista Pedro Santos South Racing Can-Am Can-Am Maverick XRS Turbo 409 Molly Taylor Andrew Short South Racing Can-Am Can-Am Maverick XRS Turbo 410 Pau Navarro Michael Metge FN Speed Team Can-Am Maverick XRS Turbo 414 Davy Huguet Nicolas Falloux Team BBR Can-Am Maverick XRS Turbo 415 Shinsuke Umeda Laurent Magat Xtremeplus Polaris Factory Team Polaris Pro XP 416 Jeremias Gonzalez Ferioli Gonzalo Rinaldi South Racing Can-Am Can-Am Maverick XRS Turbo 418 Hugo Ghindelli Christophe Ghidinelli Team BBR Can-Am Maverick XRS Turbo 420 Paulo Olivera Miguel Alberty CRN Competition Can-Am Maverick XRS Turbo 421 Heathcliff Zingraf Yan Bighetti de Flogny Team Casteu Can-Am Maverick XRS Turbo 422 Alexander Toril Boquoi TBA Baporo Motorsport Can-Am Maverick XRS Turbo 423 Nicolas Cavigliasso Valentina Cavigliasso Drag’on Rally Team Can-Am Maverick XRS Turbo 424 Juan Manuel Fidel Medero Javier Ventaja FN Speed Team Can-Am Maverick XRS Turbo 425 Adrien Goguet TBA Team BTR Can-Am Maverick XRS Turbo 426 Enrico Gaspari Loic Minaudier Xtremeplus Polaris Factory Team Polaris Pro XP 427 Toomas Triisa Mart Meeru Redmoto Estonia Can-Am Maverick XRS Turbo 429 Cedric Passarelli Angelina Passarelli Team BBR Can-Am Maverick XRS Turbo 431 Gil Hacohen Omer Pearl South Racing Can-Am Can-Am Maverick XRS Turbo 432 Oscar Ral Verdu Pere Vilalta Rosell Buggy Masters Team Can-Am Maverick XRS Turbo

T5

Number Driver Co-Drivers Team Vehicle 500 Kees Koolen Wouter de Graaff, Paolo Ceci MM Technology IVECO Powerstar 501 Martin Macik Frantisek Tomasek, David Svanda MM Technology IVECO Powerstar 502 Tomas Vratny Bartolomiej Boba, Jaromir Martinec Fesh Fesh / R-sixteam Ford Cargo 503 Gert Huzink Martin Roesink, Rob Buursen Riwald Dakar Team Renault C460 Hybrid 504 Gerrit Zuurmond Tjeerd van Ballegooy, Klaas Kwakkel Stiching Rainbow Truck Team MAN TGA 505 Claudio Bellina Bruno Gotti, Oscar Mor MM Technology IVECO Powerstar 506 Javier Mariezcurrena Angel Iribarren Sanzberro, Facundo Vitoria Salaberria Fesh Fesh / R-sixteam Tatra Jamal 507 Paolo Calabria Loris Calubini, Carlos Alberto Vina CMC Team MAN TGA

Open

Number Driver Co-Drivers Team Vehicle Class 600 Stéphane Peterhansel Edouard Boulanger Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2 Auto 601 Carlos Sainz Lucas Cruz Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2 Auto 602 Mattias Ekström Emil Bergkvist Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2 Auto 603 Enrique Martinez Casanovas Sofia Martinez Ganicheva Enrique Martinez Casanovas Suzuki Jimny Auto 700 Paolo Rui Ferreira X-Raid Yamaha Racing Rally Team Yamaha YXZ1000R SSV 701 João Ferreira X-Raid Yamaha Racing Rally Team Yamaha YXZ1000R SSV 702 Souad Mouktadiri Mouktadiri Racing Team Can-Am Maverick X3 SSV 703 Aurélien Bouchet Elisa Huguenin Team BTR Can-Am Maverick X3 SSV 704 Josep Rojas Almuzara Joan Rubi Montserrat Buggy Masters Team Can-Am Maverick X3 SSV 705 Martijn van den Broek Jan Paul van der Poel QFF Racing Can-Am Maverick X3 SSV 706 Pascal Henon TBA Drag’on Rally Team Can-Am Maverick X3 SSV 707 Kay Hizunk Marcin Kruger QFF Racing Can-Am Maverick X3 SSV 708 Frank Olmi Carla Olmi Form Publicite Racing Can-Am Maverick X3 SSV 709 Stephane Collignon Activa 4×4 Racing Can-Am Maverick X3 SSV 710 Monny Krant Rudolf Meijer QFF Racing Can-Am Maverick X3 SSV 711 Schmidt Riza Okan Joel Ebbers QFF Racing Can-Am Maverick X3 SSV

RallyGP

Number Rider Team Vehicle 1 Kevin Benavides Red Bull KTM Factory Racing KTM 450 Rally Factory 2 Ricky Brabec Monster Energy Honda Rally Team Honda 450 3 Sam Sunderland GasGas Factory Racing KTM 450 Rally Factory 5 Skyler Howes Husqvarna Factory Racing Husqvarna 450 6 Franco Caimi Hero MotoSports Team Rally Hero 450 Rally 7 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda Rally Team Honda 450 9 Tosha Schareina BAS World KTM Racing Team KTM 450 11 Ignacio Cornejo Monster Energy Honda Rally Team Honda 450 14 Sebastian Bühler Hero MotoSports Team Rally Hero 450 15 Lorenzo Santolino Sherco TVS Rally Factory Sherco 450 16 Ross Branch Hero MotoSports Team Rally Hero 450 18 Toby Price Red Bull KTM Factory Racing KTM 450 Rally Factory 19 Rui Gonçalves Sherco TVS Rally Factory Sherco 450 20 Harith Noah Koitha Veettil Sherco TVS Rally Factory Sherco 450 27 Joaquim Rodrigues Hero MotoSports Team Rally Hero 450 30 Antonio Maio Franco Sport Yamaha Racing Team Yamaha 450 42 Adrien van Beveren Monster Energy Honda Rally Team Honda 450 77 Luciano Benavides Husqvarna Factory Racing Husqvarna 450 Rally Factory

Rally2

Number Rider Team Vehicle 21 Mason Klein BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally Raid 22 Milan Engel Orion Moto Racing Group KTM 450 Rally Replica 23 Romain Dumontier Team Dumontier Racing Husqvarna 450 Rallye 24 Jan Brabec Strojrent Racing KTM 450 Rally Replica 25 Konrad Dąbrowski DUUST Rally Team Husqvarna 450 Rallye 26 Bradley Cox BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally Replica 28 Mathieu Doveze Nomade Racing Assistance KTM 450 Rally Replica 31 Mario Patrao Crédito Agrícola KTM 450 32 Mirjan Pol HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 33 Fabio Lottero Club Aventura Touareg KTM EXC 34 Francisco Arredondo BAS World KTM Racing Team KTM 450 35 Rachid al lal Lahadil Melilla Sport Capital Husqvarna 450 36 Jerome Martiny Enduro Normandie Husqvarna 450 Rallye 37 Franco Picco Fantic Rally Team Fantic 450 Rally 38 Anthony Fabre Team RAF KTM 450 39 Benjamin Melot Team Esprit KTM KTM 450 40 Jeanloup Lepan Nomade Racing Assistance KTM 450 41 Lorenzo Maestrami Nomade Racing Assistance KTM 450 43 Bertrand Gavard Team RS Concept KTM 450 44 Mario Garrido Mabre KTM 450 Rally Replica 45 Jeremy Poncet Xtrem Garage Husqvarna 450 46 Dominique Cizeau Girault Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 47 Edouard Leconte Team Dumontier Racing KTM 450 48 Paolo Lucci PL Racing KTM 450 Rally Replica 49 Sandra Gomez Cantero Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 50 David Gaits Happyness Racing KTM 450 Rally Replica 51 Kévin Durand RS Moto Racing Team Conda CRF 450RX Rally 52 Julien Barthelemy RS Moto Racing Team Honda 450 54 Loïs D’Abbadie Nomade Racing Assistance Husqvarna 450 Rally Replica 55 Mohamed Said Aoulad Said Club Aventura Touareg KTM 450 56 Toni Mulec HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 57 Ali Oukerbouch Team Maroc ART KTM 450 Rally Replica 58 Javier Torres Club Aventura Touareg Husqvarna 450 59 Gines Belzunces Viudez Club Aventura Touareg KTM EXC 60 Darren Goodman DUUST Rally Team KTM 450 Rally Replica 61 Javier San Jose Yetor Javi KTM 450 62 Ivan Merichal Resina Ártabros Rally KTM 450 Rally Replica 63 Thibaud Chandezon Thibaud Chandezon KTM 450 Rally Replica 64 Max Bianucci Nomade Racing Assistance Husqvarna 450 Rally Replica 65 Tim Wilcox Hand On Heart KTM 450 Rally Replica 66 Mathieu Girard Nomade Racing Assistance KTM 450 67 Gad Nachmani Club Aventura Touareg KTM 450 68 Denis Mildenberger Club Aventura Touareg KTM EXC 69 Sergio Vaquero Club Aventura Touareg KTM EXC 70 Juan Carlos Torres Masia Club Aventura Touareg Yamaha WR450 71 Remy Brochart RM Nature ET Energie KTM 450 Rally Replica 72 Philippe Gendron Nomade Racing Assistance KTM 450 Rally Replica 73 Andy Beaucoud Team RAF Husqvarna 450 74 Neels Theric Piboules Racing KTM 450 Rally 75 Frédéric Grignion RM Nature ET Energie KTM 450 Rally 76 Philippe Navech Philippe Navech Husqvarna 450 78 Sara Jugla Jugla KTM 450 Rally 79 Loic Peyrichout Team LPC Husqvarna 450 Rally 80 Javier Amat de Caralt Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 81 Alvaro Andreu Vila Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 82 Fernando Conde Targa Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 83 Carlos Llibre Beltri Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 84 Josep Marti Suñer Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 85 Josep Pedro Subirats Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 86 Albert Piñol Curto Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 87 Xavier Pes Bosck Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 88 Jeremie Gerber Nomade Racing Assistance KTM 450 Rally 89 Stevan Wilken HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 90 Gwen Backx HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 91 Tommaso Montanari Solarys Racing Husqvarna 450 Rally Replica 93 Gareth Jones HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 94 Joris van Dyck HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 95 Ardit Kurtaj HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 96 Pierre Saeys HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 97 Mostapha Khottoul Mostapha Khottoul KTM 450 98 Eric Bredel Motodef Rider Team GasGas 350 99 Adrien Choblet Team Casteu Husqvarna HQV FR 450 100 Romain Duchêne Team Dumontier Racing Husqvarna 450 101 Franck Ortego Team Dumontier Racing Husqvarna 450 102 Thomas Kongshøj Joyride Race Service KTM 450 Rally Replica 103 Javier Campos Dono Joyride Race Service KTM 450 Rally Replica 104 Cédric Jacques RS Concept KTM 450 Rally 105 Martin Prokes Orion Moto Racing Group KTM 450 Rally Replica 106 Bartlomiej Tabin Orion Moto Racing Group Husqvarna 450 Rally Replica 107 Mathias Pelzmann BAS World KTM Racing Team KTM 450 108 Cesar Rojo BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally 109 Michael Burgess BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally 110 Stefano Caimi BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally Replica 111 Olaf Harmsen BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally Replica 112 Remy Moreau RM Rally Raid KTM 450 114 Fabrice Lardon Team Casteu Husqvarna 450 Rally Replica 115 Ruben Saldaña Goñi Ruben Saldaña Goñi Altiplano Requena KTM 450 Rally Replica 116 Michael Jacobi Comas Moto VTA GasGas Replica 117 Thomas Geogin Enduro Normandie Husqvarna 450 118 Benjamin Lepelly Team Dumontier Racing Husqvarna 450 Rally Replica 119 Alexandre Yon Enduro Normandie Husqvarna 450 120 Jim Moisa Enduro Normandie Husqvarna 450 121 Alex Mauricio Cueva Ojeda Club Aventura Touareg KTM 450

Rally3

Number Rider Team Vehicle 125 Amine Echiguer Amine Echiguer KTM 450 126 Richárd Hodola Richárd Hodola KTM 450 127 Guillaume Borne Team Xtreme Garage Maroc KTM 450 128 Gabriel Hayet Drag’on Rally Team Yamaha WR450 129 Mathieu Feuvrier Mathieu Feuvrier Honda CRF450RX 130 Abdul Wahid Sherco TVS Rally Factory Sherco 450 131 Benjamin Bourdariat RS Concept Team Husqvarna 450 133 Charles Pick Moto En Pévèle KTM 350 137 Gilles Dupont RM Nature ET Energie Husqvarna 450 138 Christophe Lajouanie Team Bianchi Prata Honda CRF450RX 139 Hamza el Ouahal Team Maroc ART KTM 450 141 Moah Sahli Team Maroc ART KTM 450

Quad

Number Rider Team Vehicle 150 Manuel Andujar Drag’on Rally Team Yamaha Raptor 700 151 Alexandre Giroud Team Giroud Yamaha Raptor 700 152 Tomas Kubiena Story Racing Yamaha RYFM 700 153 Laisvydas Kancius Story Racing Yamaha YFM 700 154 Dani Vila Joyride Race Service Yamaha Raptor 700 155 Xavier Verbeke Drag’on Rally Team Yamaha Raptor 700 156 Juraj Varga Varga Motorsport Team Yamaha YFM 700 157 Axel Dutrie Drag’on Rally Team Quaddy 700 158 Antoine Sanchez SRR Sanchez Rallye Raid Yamaha Raptor 700 159 Pawel Jan Otwinowski Otwinowski Poland Quaddy 700 160 Adrien Merceron Drag’on Rally Team Yamaha 450 YFZR 161 Samuel Desbuisson Drag’on Rally Team Yamaha YFM 700 162 Toni Vingut Visit Sant Antoni–Ibiza Yamaha Raptor 700