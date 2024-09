Joao Ferreira adds Baja TT Sharish Gin win in European Baja Cup, CPTT quest

The 2024 FIA European Baja Cup has been a battle of the Portuguese as João Ferreira is pursued by Fernando Manuel Barreiros and João Dias. The penultimate round of the season took the trio back home to Portugal, where a stout Ferreira stout won outright to maintain his position atop the standings while also passing Dias for the Portuguese Cross-Country Championship lead.

Ferreira entered the weekend leading Barreiros by thirteen points and Dias by thirty-four in the overall. The race ran smoothly for Ferreira’s Mini JCW Rally Plus as he won the first two stages while Dias was left to battle with Tiago Reis for third. Things seemed to take a turn for the leader when his power steering pump malfunctioned just three kilometres into the third and final stage, but he managed to nurse the Mini to the finish in sixth overall and second in Ultimate.

Helder Oliveira, another Mini driver, won the last stage to secure the runner-up in his co-driver Fausto Mota‘s maiden Ultimate race. Dias managed to beat Reis for the last spot on the outright podium and the Challenger class win by fifty-two seconds.

With Francisco Barreto’s retirement due to a Stage #1 rollover, Ferreira has all but locked up the Ultimate title. In the overall, the 2022 champion maintains his thirteen-point advantage on Barreiros while Dias trails him by twenty-sixth.

Ferreira also leapfrogs Dias in the Portuguese Championship (CPTT) after going into Sharish Gin behind by a single point. However, both drivers will likely have to make sacrifices of some kind as the European Baja Cup and CPTT season finales, respectively the Baja Troia Türkiye and Baja Escuderia Castelo Branco, are on the same weekend.

Such a decision also applies to Dias’ Challenger rival Alexandre Pinto, who finished third in class at Sharish Gin. Although Pinto is seventh in the CPTT standings a large enough grid in Turkey and dominant performance there could enable him to sneak by Dias if the latter does not appear.

Tomasz Białkowski took the SSV points lead after winning for the third time in four races. He had entered Portugal trailing Miquel Prat by two points, but now has the upper hand after Prat had a broken differential that sank him to eighth. Fidel Castillo Ruiz, third in SSV, had to give up his pursuit after missing the race as he continues to recover from his collarbone fracture sustained at the Hungarian Baja.

The race was shortened from its original 532.55 kilometres (410 of which were timed Selective Sections) to 461.25 km (348.87 km in SS), including a nearly thirty-km reduction of Stage #2, amidst complaints from local landowners about competitors illegally pre-running the course the week before.

Overall results

FIA

Ultimate

Finish Overall Finish Number Driver Co-Driver Team Vehicle Class Time Margin 1 1 200 João Ferreira Filipe Palmeiro X-raid Mini JCW Team Mini John Cooper Works Rally Plus T1+ 4:45:11.1 Leader 2 2 209 Helder Oliveira* Fausto Mota Helder Oliveira Mini John Cooper Works Rally Plus T1+ 4:46:22.4 + 1:11.3 3 9 210 Alexandre Ré* Carlos Mendes Alexandre Ré Volkswagen Amarok T1.1 4:53:16.4 + 8:05.3 4 10 206 Alejandro Martins* David Monteiro Alejandro Martins Mini John Cooper Works Rally Plus T1+ 4:54:52.5 + 9:41.4 5 12 202 Włodzimierz Grajek Michał Goleniewski Grajek Rally Team Toyota Hilux T1+ 4:57:24.4 + 12:13.3 6 14 213 Edgar Condenso* Nuno Silva Edgar Condenso Ford MO EXR05 Proto T1.1 4:58:23.7 + 13:12.6 7 18 216 Alexandre Franco* Vasco Franco Alexandre Franco Mercedes-Benz V 230 TD T1.1 5:03:11.0 + 17:59.9 8 22 215 César Sequeira* Tânia Sequeira César Sequeira Mercedes-Benz 350SLC T1.1 5:03:54.6 + 18:43.5 9 25 217 Dave Klaassen* Tessa Klaassen DaklaPack Rallysport Red-Lined Nissan VK56 T1.1 5:07:05.4 + 21:54.3 10 26 214 Bruno Oliveira* Vitor Jesus Bruno Oliveira Ford Ranger T1.1 5:08:25.6 + 23:14.5 11 31 203 Magdalena Zajac Blazej Czekan Proxcars TME Rally Team Toyota Hilux T1.1 5:26:42.6 + 41:31.5 12 36 218 Herman Jasper* Evert Blaauw DaklaPack Rallysport Red-Lined Nissan VK50 T1.1 6:22:29.7 + 1:37:18.6 13 37 219 Richard Timmerman* Hendrik Willem van Geest Richard Timmerman Toyota ORD150 T1.1 8:00:53.0 + 15:41.9 DNF DNF 201 Francisco Barreto Carlos Silva Francisco Barreto Toyota Hilux T1+ DNF N/A DNF DNF 204 Vincent Thijs* Tom de Leeuw RT Offroad Toyota Hilux T1+ DNF N/A DNF DNF 205 João Ramos* Jorge Carvalho João Ramos Toyota Hilux T1+ DNF N/A DNF DNF 207 Nuno Madeira* André Lopes Nuno Madeira Ford Ranger T1.1 DNF N/A DNF DNF 208 José Rogeira* Paulo Marques José Rogeira Ford Ranger T1.1 DNF N/A DNF DNF 211 Lino Carapeta* Fábio Carapeta Lino Carapeta Ford Ranger T1.1 DNF N/A * – Not competing for FIA European Baja Cup points

Challenger

Finish Overall Finish Number Driver Co-Driver Team Vehicle Time Margin 1 3 301 João Dias João Miranda Santag Racing GRally OT3 4:47:47.0 Leader 2 4 300 Tiago Reis Candido Carrera Tiago Reis Taurus T3 Max 4:48:38.8 + 51.8 3 5 302 Alexandre Pinto Bernardo Oliveira Alexandre Pinto Can-Am Maverick X3 4:49:07.6 + 1:20.6 4 6 309 Miguel Barbosa* Luis Ramalho Miguel Barbosa Taurus T3 Max 4:50:36.5 + 2:49.5 5 7 310 Pedro Carvalho* Romeu Martins Pedro Carvalho Can-Am Maverick X3 4:50:50.2 + 3:03.2 6 8 318 Daniel Silva* Gonçalo Magalhães Daniel Silva Taurus T3 Max 4:52:52.8 + 5:08.8 7 11 321 Edgar Reis* Fábio Ribeiro Edgar Reis Taurus T3 Max 4:54:59.8 + 7:12.8 8 13 304 Paulo Rodrigues Gonçalo Reis Paulo Rodrigues Can-Am Maverick X3 4:57:46.5 + 9:59.5 9 15 317 Pim Klaassen* Mark Laan DaklaPack RallySport Taurus T3 Max 5:00:04.0 + 12:17.0 10 16 306 Diego Martinez* Sergio Lafuente South Racing Can-Am Can-Am Maverick X3 5:02:38.6 + 14:51.6 11 19 305 Fernando Álvarez Xavier Panseri GRallyTeam GRally OT3 5:03:21.4 + 15:34.4 12 24 322 Ricardo Teodósio* Valter Cardoso Ricardo Teodósio Can-Am Maverick X3 5:05:37.3 + 17:50.3 13 27 320 Miguel Barbas* Nuno Guilherme Miguel Barbas GRally OT3 5:10:04.7 + 22:17.7 14 34 319 Nuno Faria* João Martins Nuno Faria Can-Am Maverick X3 5:31:46.5 + 43:59.5 15 38 303 Adam Kuś Marcin Pasek Adam Kus Taurus T3 Max 13:53:17.5 + 9:05:30.5 16 39 313 Marco Pereira* Eurico Adão Santag Racing Can-Am Maverick X3 13:54:18.5 + 9:06:31.5 DNF DNF 307 Roberto Rodriguez* Cláudio Leite Herrador Factory Team Herrator Inzane 901 DNF N/A DNF DNF 308 Armindo Araújo* Pedro Ré Santag Racing Can-Am Maverick X3 DNF N/A DNF DNF 311 Bernardo Sousa* Hugo Magalhães Bernardo Sousa Can-Am Maverick X3 DNF N/A DNF DNF 312 Orlando Romana* Jaime Santos Santag Racing Can-Am Maverick X3 DNF N/A DNF DNF 316 Filipe Cameirinha Ramos* Jérémy Dubois Filipe Cameirinha Ramos Can-Am Maverick X3 DNF N/A DNF DNF 323 José Monroy* João Serôdio José Monroy PH Sport Zephyr DNF N/A DNF DNF 324 Gonçalo Vinagre* Daniel Carvalho Gonçalo Vinagre Can-Am Maverick X3 DNF N/A

SSV

Finish Overall Finish Number Driver Co-Driver Team Vehicle Time Margin 1 17 401 Tomasz Białkowski Dariusz Baśkiewicz Kamena Rally Team Can-Am Maverick X3 5:02:48.0 Leader 2 20 405 Rui Serpa* Rui Pita Santag Racing Can-Am Maverick X3 5:03:34.5 + 46.5 3 21 409 Gaël Queralt* Marc Solà BE Racing Can-Am Maverick X3 5:03:38.0 + 50.0 4 23 404 Rúben Rodrigues* Rui Paulo Rúben Rodrigues Can-Am Maverick XRS Turbo RR 5:04:58.1 + 2:10.1 5 28 406 José Nogueira* Arcélio Couto José Nogueira Can-Am Maverick XRS Turbo RR 5:11:53.8 + 9:05.8 6 29 408 Filipe Lopes* Fábio Santos Filipe Lopes Can-Am Maverick X3 5:12:32.3 + 9:44.3 7 30 403 William Buller Allan Stirling William Buller Yamaha YXZ1000R SS 5:15:14.9 + 12:26.9 8 32 400 Miquel Prat Ion del Cid Miquel Prat Yamaha YXZ1000R SS 5:20:16.9 + 17:28.9 9 33 407 Alfonso Oliveira* José Sá Pires Alfonso Oliveira Can-Am Maverick X3 5:21:21.4 + 18:33.4 10 40 402 Yagiz Birinci Evangelos Sotirchos Yagiz Birinci Can-Am Maverick XRS Turbo RR 14:05:49.8 + 9:03:01.8

Stock

Finish Overall Finish Number Driver Co-Driver Team Vehicle Time Margin 1 35 500 Fernando Barreiros Rui António Fernando Barreiros Isuzu D-Max 6:17:01.3 Leader

FIM

Moto

Finish Number Rider Team Vehicle Class Time Margin 1 84 Martim Ventura Old Friends Rally Team Husqvarna FE 501 TT3 4:38:04.0 Leader 2 6 Tomás Dias Offroad Center Bianchi Prata Honda Honda CRF450RX TT2 4:40:05.5 + 2:01.5 3 1 António Maio Yamaha Portugal Yamaha WR450 TT2 4:40:55.8 + 2:51.8 4 8 Micael Simão Micael Simão GasGas MC 250F TT2 4:44:42.4 + 6:38.4 5 2 Bruno Santos Bruno Santos Husqvarna FE 501 TT3 4:47:32.9 + 9:28.9 6 20 Bernardo Megre Moto Gardunha Kawasaki KX250X TT1 4:51:15.6 + 13:11.6 7 4 Gustavo Gaudêncio Offroad Center Bianchi Prata Honda Honda CRF450RX TT2 4:51:45.6 + 13:41.6 8 69 Bruno Borrego Bruno Borrego Sherco 450 SEF Rally TT3 4:55:22.9 + 17:18.9 9 73 Jose Luis Rijo Jose Luis Rijo Husqvarna FC 350 TT2 4:56:34.0 + 18:30.0 10 22 João Duarte Offroad Center Bianchi Prata Honda Honda CRF250RX TT1 4:56:55.0 + 18:51.0 11 33 Salvador Amaral Salvador Amaral Honda CRF450RX TT2 4:57:22.9 + 19:18.9 12 16 Diogo Antunes OFT Racing Husqvarna FE 501 TT3 4:59:08.2 + 21:04.2 13 95 Christophe Lajouanie Offroad Center Bianchi Prata Honda Sherco 450 SEF Rally TT2 5:02:28.5 + 24:24.5 14 21 David Megre Moto Gardunha Kawasaki KX450X TT2 5:03:41.3 + 25:37.3 15 63 Frederico Rodrigues Frederico Rodrigues Yamaha WR450F TT2 5:04:22.4 + 26:18.4 16 39 Jorge Brandão Old Friends Rally Team KTM 450 EXC-F TT2 5:17:35.1 + 39:31.1 17 80 Tiago Melancia Moto Gardunha KTM 450 EXC-F TT1 5:19:47.9 + 41:43.9 18 64 Yvan Ferreira Moto Gardunha Husqvarna FE 501 TT3 5:20:18.8 + 42:14.8 19 38 Renato Mendes Offroad Center Bianchi Prata Honda Honda CRF250RX TT1 5:22:44.0 + 44:40.0 20 37 Henrique Leocadio OFT Racing Husqvarna FE 350 TT2 5:23:27.4 + 45:23.4 21 31 Francisco Mira Francisco Mira KTM 350 EXC-F TT2 5:25:29.5 + 47:25.5 22 25 Paulo Cardoso Moto Gardunha Kawasaki KX450X TT2 5:27:00.9 + 48:56.9 23 24 Rui Ferreira Offroad Center Bianchi Prata Honda Honda CRF450RX TT3 5:30:18.3 + 52:14.3 24 50 Miguel Ferreira Miguel Ferreira Fantic XEF Rally TT1 5:35:10.8 + 57:06.8 25 23 Pedro Guilherme Moto Gardunha Husqvarna FE 350 TT2 5:37:26.9 + 59:22.9 26 54 Duarte Santos Pereira Duarte Santos Pereira Honda CRF250L Rally TT1 5:37:51.4 + 59:47.4 27 53 Nuno Silva Old Friends Rally Team KTM 350 EXC-F TT2 5:39:21.6 + 1:01:17.6 28 34 Nuno Mateus Offroad Center Bianchi Prata Honda Honda CRF300RX TT2 5:51:12.8 + 1:13:08.8 29 40 João Carrilho João Carrilho KTM 350 EXC-F TT2 5:54:33.7 + 1:16:29.7 30 52 Paul Roux Dit Buisson Paul Roux Dit Buisson KTM 450 EXC-F TT3 5:58:34.5 + 1:20:30.5 31 19 Hugo Rebocho Hugo Rebocho Sherco 500 SEF Factory TT3 6:00:12.4 + 1:22:08.4 32 51 Clément Dumais Clément Dumais KTM 450 EXC-F TT3 6:00:46.1 + 1:22:42.1 33 43 José Nunes Moto Gardunha Husqvarna FE 501 TT3 6:11:44.0 + 1:33:40.0 34 96 Steve Piedade Steve Piedade KTM 350 EXC-F TT2 6:18:54.8 + 1:40:50.8 35 45 Januário Barrocas Offroad Center Bianchi Prata Honda Honda CRF450RX TT2 6:33:30.5 + 1:55:26.5 36 35 Sandra Brás Benimoto Racing Husqvarna 701 Enduro Trail 8:05:13.4 + 3:27:09.4 DNF 12 Tiago Magalhães Offroad Center Bianchi Prata Honda Honda CRF250RX TT1 DNF N/A DNF 30 João Miranda João Miranda Honda CRF450RX TT2 DNF N/A DNF 36 Paulo Raposo Old Friends Rally Team KTM 350 EXC-F TT2 DNF N/A DNF 47 Rafa Marques Moto Gardunha Fantic XEF 450 Rally TT2 DNF N/A DNF 58 Afonso Figueiredo Afonso Figueiredo Kawasaki KX250X TT1 DNF N/A DNF 76 Tiago Santos Tiago Santos AJP PR7 TT3 DNF N/A

Quad

Finish Number Rider Team Vehicle Time Margin 1 105 João Vale Can-Am Offroad Portugal Can-Am Renegade XXC 1000R 4:49:51.8 Leader 2 104 Rodrigo Alves TeamR21 Yamaha YFZ450R 4:52:08.5 + 2:16.7 3 101 Luís Fernandes Bitracing Yamaha YFZ450R 4:52:14.9 + 2:23.1 4 125 Tiago Teixeira Can-Am Offroad Portugal Can-Am Renegade XXC 1000R 5:02:40.0 + 12:48.2 5 107 Carlos Teles Ribeiro Team Adega Camponesa Yamaha YFZ450R 5:09:41.6 + 19:49.8 6 128 Hélder Sá Hélder Sá Yamaha YFZ450R 5:13:09.1 + 23:17.3 7 121 Carlos Reguinga Bitracing Can-Am Renegade XXC 1000R 5:17:27.5 + 27:35.7 8 115 José Marques José Marques Suzuki LT-R 5:22:31.5 + 32:39.7 9 156 Martim Pedroso Team Adega Camponesa Yamaha YFZ450R 5:28:12.4 + 38:20.6 10 118 André Silva Team Adega Camponesa Yamaha YFZ450R 5:31:39.7 + 41:47.9 DNF 153 Tiago Gomes OFT Racing KTM XC ATV 450 DNF N/A

SSV

Finish Number Driver Co-Driver Team Vehicle Class Time Margin 1 803 Roberto Borrego Daniel Jordao Bit Racing Can-Am Maverick R SSV 4:40:22.6 Leader 2 848 Pedro Antunes Nuno Batalha Mocho Racing Can-Am Maverick XRS SSV 4:41:00.2 + 37.6 3 809 Nelson Caxias João Rodrigues SGS Car Racing Can-Am Maverick XRS SSV 4:42:47.4 + 2:24.8 4 802 Pedro Santinho Mendes Duarte Santos Pedro Santinho Mendes Can-Am Maverick XRS SSV 4:42:49.1 + 2:26.5 5 810 Francisco Guedes Joel Lutas Francisco Guedes Can-Am Maverick XRS SSV 4:45:22.3 + 4:59.7 6 808 Sérgio Baptista Benimoto Racing Can-Am Maverick XRS SSV 4:46:37.9 + 6:15.3 7 855 David Rodrigues Sharish Gin / Pneus Companhia Can-Am Maverick XRS SSV 4:47:48.5 + 7:25.9 8 844 Arnaldo Monteiro Farinha Duarte Mundimat Racing Team Polaris RZR Pro R SSV 4:48:06.6 + 7:44.0 9 821 Miguel Cunha Miguel Cunha Can-Am Maverick XRS SSV 4:50:03.5 + 9:40.9 10 807 Pedro Pinha Joaquim Dias Mocho Racing Can-Am Maverick XRS SSV 4:51:51.4 + 11:28.8 11 836 João Dias Mario Ourives Mundimat Racing Team Can-Am Maverick X3 SSV 4:52:02.4 + 11:39.8 12 878 André Carita Nuno Abrantes André Carita Can-Am Maverick X3 SSV 4:52:40.3 + 12:17.7 13 830 Lourenço Rosa Pedro Velosa Lourenço Rosa Can-Am Maverick X3 SSV 4:53:10.3 + 12:47.7 14 823 Jose Garcia Beatriz Garcia BRM Racing Team Can-Am Maverick X3 SSV 4:53:34.5 + 13:11.9 15 853 Rodrigo Melancia João Diogo Mocho Racing Can-Am Maverick X3 SSV 4:54:42.9 + 14:20.3 16 843 Alexandre Silva Rui Cascalho Alexandre Silva Polaris RZR Pro R SSV 4:55:31.7 + 15:09.1 17 858 Helder Barreirinhas João Sousa Mocho Racing Can-Am Maverick X3 SSV 4:58:14.8 + 17:52.2 18 839 Sergio Vaz Fábio Pires JB Racing Polaris RZR Pro R SSV 4:58:23.7 + 18:01.1 19 893 Júnior Duarte Luis Trik Bit Racing Can-Am Maverick X3RS SSV 4:58:35.1 + 18:12.5 20 883 Gonçalo Guerra Maria Carvalho Benimoto Racing Can-Am Maverick X3 SSV 4:59:49.6 + 19:27.0 21 885 Diogo Marujo Otávio Martins Benimoto Racing Can-Am Maverick X3 SSV 4:59:57.9 + 19:35.3 22 889 Mauro Gomes José Luis Bastos BRM Racing Team Can-Am Maverick X3 SSV 5:00:42.5 + 20:19.9 23 888 Ricardo Lourenço Nelson Silva Team HCS Motorsport Can-Am Maverick X3 SSV 5:00:59.8 + 20:37.2 24 804 Hélder Rodrigues Old Friends Rally Team Can-Am Maverick X3 SSV 5:01:09.0 + 20:46.4 25 841 Jorge Lopes Franco Sport Yamaha YXZ1000R TT2 5:02:00.5 + 21:37.9 26 837 Helder Santos Bruno Santos Team HCS Motorsport Can-Am Maverick XRS SSV 5:02:58.7 + 22:36.1 27 881 Nuno Rodrigues Nuno Duarte Nuno Rodrigues Can-Am Maverick X3 SSV 5:03:17.7 + 22:55.1 28 856 Eduardo Antunes Filipe Ferreira Team HCS Motorsport Can-Am Maverick X3 SSV 5:03:21.8 + 22:59.2 29 886 José Amaro Orlando Berlenga Rio Seco Racing Can-Am Maverick X3 SSV 5:03:32.8 + 23:10.2 30 852 Ricardo Filipe Carlos Dias Benimoto Racing Can-Am Maverick R SSV 5:03:55.9 + 23:33.3 31 870 João Conde Humberto Valadas João Conde Polaris RZR Pro R SSV 5:04:18.1 + 23:55.5 32 854 Rui Silva Francisco Albuquerque JB Racing Can-Am Maverick XRS SSV 5:05:56.6 + 25:34.0 33 898 João Cuco Antonio Cuco Sharish Gin / Pneus Companhia Can-Am Maverick X3 SSV 5:09:38.7 + 29:16.1 34 834 Tomás Antunes Joana Miranda Team HCS Motorsport Can-Am Maverick X3 SSV 5:10:43.8 + 30:21.2 35 824 Dorothée Ferreira Ricardo Pereira JB Racing Can-Am Maverick XRS SSV 5:13:04.7 + 32:42.1 36 820 Miguel Plácido Bruno Ferreira Bit Racing Can-Am Maverick XRS SSV 5:13:11.9 + 32:49.3 37 874 Dinis Rogeira Jose Carlos Silva PRK Sport Rally Team Can-Am Maverick X3 SSV 5:14:21.4 + 33:58.8 38 890 Nilton Lopes Luis Melo Sharish Gin / Pneus Companhia Can-Am Maverick XRS SSV 5:17:35.6 + 37:13.0 39 862 Nuno Rogério Hugo Silva Nuno Rogério Can-Am Maverick XRS SSV 5:18:25.7 + 38:03.1 40 849 Manuel Fontão Carvalho Alfredo Nogueira Manuel Fontão Carvalho Can-Am Maverick R SSV 5:18:43.3 + 38:20.7 41 857 Luis Lourenço Ana Lopes Yesauto Racing Team Segway Villain SX10 X TT2 5:20:28.8 + 40:06.2 42 845 Gil Sales Martim Caldeira Gil Sales Can-Am Maverick X3 SSV 5:20:43.6 + 40:21.0 43 864 Tomás Lopes Ivo Prieto Rio Seco Racing Can-Am Maverick XRS SSV 5:20:44.1 + 40:21.5 44 863 Sérgio Palminha Nuno Pereira Sérgio Palminha Can-Am Maverick X3 SSV 5:23:05.4 + 42:42.8 45 838 João Gomes Nuno Teles João Gomes Can-Am Maverick X3 SSV 5:23:57.2 + 43:34.6 46 859 Helder Batista Pedro Alves Yesauto Racing Team Segway Villain SX10 X TT2 5:26:25.8 + 46:03.2 47 867 Carlos Alves Filipe Fernandes Magda Alves Transportes Can-Am Maverick X3 SSV 5:32:57.0 + 52:34.4 48 880 Paulo Ferreira José Infante Paulo Ferreira Can-Am Maverick X3 SSV 5:36:46.2 + 56:23.6 49 861 João Rubina Vitor Lopes Moto Gardunha Segway Villain SX10 X TT2 5:37:57.4 + 57:34.8 50 850 Paulo Caseiro Franco Sport Yamaha YXZ1000R TT2 5:40:58.1 + 1:00:35.5 51 887 Paulo Madeira Gonçalo Boaventura Team HCS Motorsport Can-Am Maverick X3 X RC SSV 5:41:03.9 + 1:00:41.3 52 840 Luis Marchante Luis Marchante Polaris RZR Pro R SSV 5:41:59.0 + 1:01:36.4 53 847 Fernando Rodrigues José Dias Franco Sport Yamaha YXZ1000R TT2 5:43:01.9 + 1:02:39.3 54 899 Ian Donaldson João Marques Ian Donaldson Yamaha YXZ1000R TT2 6:13:06.5 + 1:32:43.9 55 822 André Rodrigues Ricardo Porto Nunes Moto Gardunha Segway Villain SX10 X TT2 7:09:57.4 + 2:29:34.8 56 831 Gil Ferreira Diogo Ribeiro Franco Sport Yamaha YXZ1000R TT2 7:15:44.7 + 2:35:22.1 57 846 Rui Abreu Gonçalo Guedes Rui Abreu Polaris RZR Pro R TT2 7:34:00.6 + 2:53:38.0 58 805 Luis Cidade Pedro Mendonca Can-Am Offroad Portugal Can-Am Maverick XRS TT2 10:14:53.1 + 5:34:30.5 DNF 819 Tiago Guerreiro Carlos Paulino JB Racing Polaris RZR Pro R SSV DNF N/A DNF 825 Antonio Ferreira Tiago Dias JB Racing Can-Am Maverick XRS SSV DNF N/A DNF 826 Pedro Grancha Tomas Neves PMG Motorsport Can-Am Maverick R SSV DNF N/A DNF 827 Micael Vitoria Fábio Pratas Yesauto Racing Team Segway Villain SX10 X SSV DNF N/A DNF 832 Luis Caseiro João Azeiteiro Luis Caseiro Yamaha YXZ1000R SSV DNF N/A DNF 835 Tiago Cunha Domingos Cunha Benimoto Racing Can-Am Maverick X3 SSV DNF N/A DNF 842 António Arez João Cardoso António Arez Can-Am Maverick XRS SSV DNF N/A DNF 851 Paulo Duarte Vitor Mendes PRK Sport Rally Team Can-Am Maverick XRS SSV DNF N/A DNF 860 Nelson Saramago João Moreira Mundimat Racing Team Polaris RZR Pro R SSV DNF N/A DNF 865 Nuno Melancia Diogo Melancia Mocho Racing Can-Am Maverick R SSV DNF N/A DNF 871 Ricardo Domingues João Ramos Ricardo Domingues Can-Am Maverick R SSV DNF N/A DNF 879 Francisco Casimiro Francisco Luis Artkitchen Car Racing Can-Am Maverick X3 SSV DNF N/A DNF 882 Rafael Caseiro Manuel Brardo Franco Sport Yamaha YXZ1000R TT2 DNF N/A

Hobby Moto

Finish Number Rider Vehicle Time Margin 1 82 Marcelo Safara Pinto GasGas EC 500F 5:18:21.7 Leader 2 79 Joaquim Godinho KTM 350 EXC-F 5:18:59.0 + 37.3 3 87 Marcos Mendes Husqvarna FE 350 5:28:15.1 + 9:53.4 4 90 Bruno Guerreiro KTM 350 EXC-F 5:38:35.2 + 20:13.5 5 86 Artur Queimado Beta 250 RR 5:44:29.3 + 26:07.6 6 85 Jorge Conde KTM 350 EXC-F 5:52:38.0 + 34:16.3 7 83 Rui Tintim KTM 250 EXC-F 6:00:50.9 + 42:29.2 8 91 Jorge Silva Beta 450 RR 6:08:54.5 + 50:32.8 9 81 Jorge Berjano Nunes GasGas EC 500F 6:21:13.2 + 1:02:51.5

Hobby Quad

Finish Number Rider Vehicle Time Margin 1 198 Rui Teixeira Honda Sportrax 5:25:17.0 Leader 2 197 Luis Passareiro Yamaha YFZ450R 6:09:07.4 + 43:50.4 DNF 199 Ricardo Roque Kawasaki KFX450R DNF N/A

National