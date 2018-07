Mid-Season Statistics: 2018 Ginetta Junior Championship

There’s been twelve races so far in the 2018 Ginetta Junior Championship, with a number of drivers producing some standout results and putting together impressive campaigns so far. Find out who with our breakdown of all the key numbers from the first five weekends:

Wins:

5 – Adam Smalley

4 – Luke Browning

1 – Louis Foster, Patrick Kibble

Podiums:

8 – Smalley, Browning

7 – Foster

4 – Ruben Del Sarte

3 – Finley Green

2 – Greg Johnson, Kibble

1 – James Hedley, James Taylor

Top Six Finishes:

11 – Smalley

10 – Del Sarte, Foster

9 – Browning

8 – Kibble

7 – Green

5 – Johnson, Hedley, Taylor

1 – Matt Luff, Jonny Wilkinson

Rookie Wins:

8 – Foster

3 – Kibble

1 – Hedley

Rookie Podiums:

12 – Foster

10 – Kibble

6 – Hedley, Taylor

2 – Wilkinson

Pole Positions:

6 – Smalley

2 – Browning

1 – Del Sarte, Foster

Top Three Qualifying Results:

9 – Smalley

8 – Browning

4 – Del Sarte, Foster

3 – Green

2 – Hedley

Qualifying Average:

1.70 – Smalley

2.60 – Browning

4.40 – Del Sarte

4.60 – Green

5.10 – Foster

7.10 – Kibble

7.50 – Johnson

7.70 – Hedley

8.80 – Taylor

9.50 – Luff

Fastest Laps:

5 – Smalley

3 – Browning

1 – Del Sarte, Foster, Green, Hedley

Laps Led:

54 – Smalley

47 – Browning

14 – Green

9 – Del Sarte, Foster

Miles Led:

101.37 – Smalley

94.21 – Browning

28.84 – Green

17.81 – Foster

10.87 – Del Sarte

Places Gained From Grid Position:

33 – Hedley

28 – Johnson, Kibble

25 – Jamie Osborne

22 – Foster

21 – Taylor

20 – Ben O’Hare

19 – Del Sarte

18 – Luff, Wilkinson, Will Martin

17 – Emily Linscott, Conner Garlick