2024 Dakar Rally: 199 on FIA entry list

A near two centuries of cars, side-by-side vehicles, and trucks will race the 2024 Dakar Rally when it begins on 5 January, and under a new identity.

Shortly after the 2023 World Rally-Raid Championship concluded, the FIA announced all five categories will receive new names that deviate from their traditional numbering system. This change, after a surprisingly painstaking process, was intended to provide more clarity on what each category entails.

Of the 199 FIA entries, seventy are in the top-level Ultimate class. While its T1 name has been dropped, the convention remains for subcategories. There are forty T1+ entries, the top subclass for upgraded prototype cars, while its electric counterpart T1.U is represented by the trio of Team Audi Sport. Silvio Totani and Magdalena Zajac comprise the two T1.1 4×4 cars, significantly outnumbered by their twenty-five 4×2 counterparts in T1.2. Nasser Al-Attiyah, the twice reigning victor, will try to carry his momentum into his new ride at Prodrive.

Team Land Cruiser Toyota Auto Body, who has won the Stock (T2) class every year since 2014, will try to make it eleven in a row. Ibrahim Almuhna, the FIA Middle East Cup for Cross-Country Bajas champion in T2, will try to spoil the party after retiring from the 2023 edition. Ronald Basso is the defending winner.

Forty-three upgraded SSVs are in the Challenger (T3) class, where Rokas Baciuška and Eryk Goczał have moved up a class from T4. Goczał won the 2023 Dakar Rally in T4 ahead of Baciuška, who claimed the W2RC. Cristina Gutiérrez, although still a Red Bull driver, is now part of the American Red Bull Off-Road Junior Team despite being a Spaniard as she transitions from Can-Am to the Taurus T3 Max. T3 champion Seth Quintero has moved up to Ultimate, while Austin Jones seeks to score his second consecutive Dakar in Challenger.

The thirty-six-person production SSV class, formerly T4, is headlined by former T3 driver João Ferreira, a friend of The Checkered Flag who won in his T4 début in Morocco. He is among five South Racing entries in the category alongside Sara Price, who also spoke with TCF after punching her ticket to Dakar.

There are forty-seven trucks in the, well, Truck class formerly dubbed T5. With Russian powerhouse KAMAZ-master still not allowed to race, Janus van Kasteren will try to defend his Dakar win against the likes of Martin Macík Jr. and Aleš Loprais. Thirty-four trucks are T5.1 while the other thirteen are service trucks in T5.2 that support teams in the other categories.

2024 Dakar Rally FIA entry list

Ultimate (T1)

Stock (T2)

Challenger (T3)

SSV (T4)

Truck (T5)