Stephane Peterhansel, “racing without pressure,” wins FIM Enduro Vintage Trophy

With his rally raid career in flux following Audi’s shutdown, Stéphane Peterhansel has kept busy by returning to his roots on a motorcycle. This past weekend, he threw it even further back by winning the FIM Enduro Vintage Trophy in Camerino, an enduro race for bikes built before 1991.

Peterhansel, an ambassador for Yamaha who won the Dakar Rally six times with the marque, raced a 1981 Yamaha IT 250. Although he switched to rally raid cars in 1999, he remained involved with Yamaha in the years since. In 2023, Peterhansel returned to bike rallies when he ran the Morocco Desert Challenge on a Yamaha Ténéré 700 as part of the non-competition Ténéré Spirit Experience; his wife Andréa is the programme’s general manager.

“Unfortunately, I missed the last two years because it is not always possible for me to come,” Peterhansel commented. “But this year, I had more freedom in my racing schedule, so I made it a priority to be here.

“For me, this is racing without pressure. During my career, I always had pressure to win when I raced, but that’s not the case here.”

Even with low stakes and not having done an enduro event in years, the two-time FIM Enduro World Champion still shined as he accumulated the fewest points to win the overall. The victory concludes a summer of dabbling in various off-road bike races in Italy, the Frenchman having finished third at the Swank Rally di Sardegna on his Yamaha WR450F in June.

Besides his solo performance, Peterhansel also contributed to Gilera Club Arcore A‘s ninth-place performance in the Vintage Silver Vase Team class alongside Paolo Di Mauro and Christophe Germanier, who were on older motorcycles. The Vintage Silver Vase, won by a team representing the Motoclub Manzano, is for riders over forty.

Peterhansel was not the only Dakar rider who took part. Tiziano Internó, who finished fourteenth in the Original by Motul class at the 2024 Dakar, and his team placed fourth in the Vintage Club Team ranking.

Giorgio Grasso, who finished second to Peterhansel among all riders, teamed up with Enrico Tortoli and Tullio Pellegrinielli to secure the third consecutive Vintage Veterans Trophy win for Italy on their home soil. France and the Czech Republic joined the Italians on the podium.

“It went very well with this beautiful ending,” said Grasso. “We already started well, we had a little luck but did have a fast race. We were careful, luck helped us and we had a lot of fun. Our team close and the bikes survived. Very good overall, all positive.”

Peterhansel’s Yamaha was classified as a C2, referring to motorcycles with up to 250cc engine displacement and built as late as 1983. By comparison, Class A is for bikes up to 1975, B for 1979, X for 1986, and Open for 1991, while the numbers correspond to engine size that varies by category. The oldest bike entered was a 1967 BSA Victor from the now-defunct Birmingham Small Arms Company, restored and piloted by Martin Schalkwijk.

The 2025 Enduro Vintage Trophy will take place in Kielce, Poland.

Overall results

Vintage Veterans Trophy

Finish Team Points Margin 1 Team Italy 69.27 Leader 2 Equipe de France 379.52 + 310.25 3 Team Czech Republic 420.56 + 351.29 4 Team Portugal 1,055.65 + 986.38 5 Team United Kingdom 1,413.14 + 1,343.87 6 Swiss Vintage Trophy 1,481.42 + 1,412.15 7 Team United States 2,348.05 + 2,278.78 8 Team Germany 7,477.27 + 7,408.00 9 Team Spain 11,083.39 + 11,014.12 10 Team Australia 11,515.5 + 11,446.23 11 Team Poland 11,810.96 + 11,741.69 12 Team Austria 15,069.12 + 14,999.85 13 Team Canada 25,766.91 + 25,697.64

Riders

Team Number Rider Bike Class Points Overall Finish Overall Points Team Italy 6 Enrico Tortoli 1975 KTM 250 A3 46.78 9 125.26 Team Italy 18 Giorgio Grasso 1979 Krämer 250 B3 0.00 2 51.69 Team Italy 33 Tullio Pellegrinielli 1981 Puch Frigerio 347 C3 44.29 3 90.40 Equipe de France 1 Didier Tirard 1974 Penton 175 A2 204.55 73 344.21 Equipe de France 14 François Borsotto 1979 Puch 75 B0 22.42 95 398.52 Equipe de France 22 Thierry Magnaldi 1983 Fantic 80 C0 152.55 22 322.31 Team Czech Republic 9 Rudolf Kavsky 1972 Jawa 348 A3 223.6 47 302.08 Team Czech Republic 21 Dusan Kotrla 1978 Jawa 344 B4 52.75 20 181.95 Team Czech Republic 28 Lubomir Vojuvka 1982 Jawa 250 C2 144.21 12 147.44 Team Portugal 8 João Fragoso 1973 Honda 249 A3 544.42 203 622.90 Team Portugal 17 Antonio Silva 1979 KTM 246 B3 500.09 174 551.78 Team Portugal 20 Antonio Oliveira 1979 Honda 360 B4 11.14 10 140.34 Team United Kingdom 7 Andy Elliott 1975 Husqvarna 250 A3 439.47 153 517.95 Team United Kingdom 25 Simon Thomas 1982 Husqvarna 250 C2 339.99 72 343.22 Team United Kingdom 32 Ian Barnett 1982 Husqvarna 430 C3 633.68 236 701.59 Swiss Vintage Trophy 13 Christophe Bernard 1973 Husqvarna 250 A3 492.92 185 570.40 Swiss Vintage Trophy 26 Dany Wirz 1983 Husqvarna 239 C2 492.81 141 496.04 Swiss Vintage Trophy 34 Huguelet Roland 1983 Husqvarna 503 C3 496.69 181 564.60 Team United States 3 Billy Burns 1974 Can-Am 175 A2 70.71 27 210.37 Team United States 16 Marc Grossman 1978 Yamaha 175 B2 2,169.76 359 2,284.83 Team United States 29 Fred Hoess 1983 Husqvarna 250 C2 107.58 6 110.81 Team Germany 5 Uwe Weber 1975 MZ 350 A3 7,257.39 398 7,280.62 Team Germany 15 Johanness Steinel 1979 Krämer 248 B3 178.08 32 229.77 Team Germany 37 Bert Von Zitzewitz 1981 Maico 490 C3 41.8 4 109.71 Team Spain 11 Javier Arenas 1975 Montesa 249 A3 232.45 54 310.93 Team Spain 23 Alejandro Llobet 1981 SWM 125 B1 50.59 26 200.19 Team Spain 31 Esquerdo Santiago Lopez 1981 Yamaha 465 A3 10,800.35 409 10,803.55 Team Australia 4 Rick Madden 1975 KTM 250 A3 296 90 374.23 Team Australia 38 Ashley Sprenger 1983 Husqvarna 510 C3 409.4 132 477.31 Team Australia 39 Geoff Ballard 1981 Maico 490 C2 10,810.35 418 10,812.50 Team Poland 12 Ryszard Augustyn 1975 KTM 340 A3 391.3 125 469.78 Team Poland 27 Robert Wieckowski 1980 KTM 250 B3 10,805.75 414 10,808.60 Team Poland 35 Wojciech Rencz 1979 KTM 350 C3 613.91 230 681.82 Team Austria 10 Peter Pernusch 1975 KTM 249 A3 415.60 140 494.08 Team Austria 19 Anton Reisenhofer 1977 Puch Frigerio 249 B3 253.52 50 305.21 Team Austria 36 Kristopher Rosenberger 1980 Puch Frigerio 347 C3 14,400.00 N/A N/A Team Canada 2 Claude Auriac 1973 Can-Am 174 A2 14,400.00 N/A N/A Team Canada 24 Mike Marcoux 1982 Husqvarna 250 C2 559.61 180 562.84 Team Canada 30 Denis Auriac 1983 Husqvarna 240 C2 10,807.30 416 10,809.45

Vintage Silver Vase

Finish Team Points Margin 1 MC Manzano 3 117.48 Leader 2 Pantera 1 138.71 + 21.23 3 G.S. Sorci Verdi B 346.21 + 228.73 4 AN.BO SDM Team 370.66 + 253.18 5 Gilera Arcore Team Bergna 376.43 + 258.95 6 MC Treviso A 437.67 + 320.19 7 G.S. Sorci Verdi A 569.97 + 452.49 8 Germany 1 Team Krämer 581.7 + 464.22 9 Gilera Club Arcore A 702.68 + 585.2 10 France Enduro Vintage 767.85 + 650.37 11 MC Cerdanya 1 787.42 + 669.94 12 Fast Team B 851.74 + 734.26 13 MC Costa Volpino 869.17 + 751.69 14 Gilera Arcore Squadra E 1,012.17 + 894.69 15 MC Manzano 1 1,082.47 + 964.99 16 Gilera Arcore Squadra C 1,135.28 + 1,017.80 17 MC SEC 1,160.76 + 1,043.28 18 Team Brioude 1,275.70 + 1,158.22 19 MC Manzano 2 1,277.30 + 1,159.82 20 Germany 7 1,371.62 + 1,254.14 21 Hurand Team Salengro 1,372.73 + 1,255.25 22 Fast Team A 1,537.35 + 1,419.87 23 Germany 9 1,600.30 + 1,482.82 24 MC Astico A 1,601.89 + 1,484.41 25 A.M.C.F. Granducato A 1,700.64 + 1,583.16 26 MC Bergamo Team Enosis ME 1,706.28 + 1,588.80 27 MC Puch Asturias 1 1,791.91 + 1,674.43 28 AMK Domazlice 1,842.51 + 1,725.03 29 22 Vintage Scordia 1,899.87 + 1,782.39 30 RS 77 B 1,901.32 + 1,783.84 31 Team Freine Tard 1,916.74 + 1,799.26 32 AN.BO Friends A 1,918.39 + 1,800.91 33 Germany 8 2,000.73 + 1,883.25 34 Team LM Racing 2,006.10 + 1,888.62 35 AN.BO Friends C 2,241.36 + 2,123.88 36 Squadra Regolaritá Club 2,317.44 + 2,199.96 37 2000 Modena 2,486.59 + 2,369.11 38 MC Impala 2,763.45 + 2,645.97 39 MC Bergamo Grumello Verba 2,795.61 + 2,678.13 40 US Leonessa A 3,469.21 + 3,351.73 41 Austrian Bavarian Puch 1 3,821.63 + 3,704.15 42 MC Bergamo Grumello VIN2 3,966.58 + 3,849.10 43 MC Bergamo Grumello VIN1 3,996.24 + 3,878.76 44 Careter Imerio Testori C 4,032.60 + 3,915.12 45 Perla del Tirreno 4,036.43 + 3,918.95 46 Enduro Club Chimay Bleu 4,271.64 + 4,154.16 47 Gilera Arcore Squadra B 4,584.97 + 4,467.49 48 Germany 3 DMSB Team 4,693.01 + 4,575.53 49 Team US 4,707.69 + 4,590.21 50 Careter Imerio Testori A 4,908.34 + 4,790.86 51 MC Camerino A 4,921.30 + 4,803.82 52 RS 77 C 5,011.83 + 4,894.35 53 Germany 5 5,171.22 + 5,053.74 54 La Marca Trevig Eurointer 5,281.24 + 5,163.76 55 Germany 6 5,509.89 + 5,392.41 56 MC Cerdanya 3 5,556.87 + 5,439.39 57 MC Astico B 5,850.96 + 5,733.48 58 RS 77 D 5,906.10 + 5,788.62 59 Pantera 2 7,625.99 + 7,508.51 60 RS 77 A RSA Casa Di Dio 7,813.29 + 7,695.81 61 Sunshine Coast MCC 7,973.90 + 7,856.42 62 MC Scuderia Fulvio Norell 8,102.58 + 7,985.10 63 MC Treviso B 8,142.34 + 8,024.86 64 AN.BO Friends B 8,639.15 + 8,521.67 65 Careter Imerio Testori B 8,840.90 + 8,723.42 66 Germany 2 11,271.34 + 11,153.86 67 A.M.C.F. Granducato B 1,130,601 + 1,130,484 68 RAMCM 11,467.77 + 11,350.29 69 La Marca Trevig Sintesi M 11,709.82 + 11,592.34 70 Germany 4 11,727.85 + 11,610.37 71 Gilera Arcore Team Gornat 11,861.12 + 11,743.64 72 Germany 10 12,197.95 + 12,080.47 73 Austrian Bavarian Puch 1 13,048.44 + 12,930.96 74 Poland Enduro Old Boys 13,430.53 + 13,313.05 75 MC Bergamo Grumello VIN3 14,912.03 + 14,794.55 76 MC Treviso C 15,707.69 + 15,590.21

Riders

Team Number Rider Bike Class Points Overall Finish Overall Points MC Manzano 3 160 Gianfranco Crivellari 1978 Puch Frigerio 175 B2 1.25 7 116.32 MC Manzano 3 214 Philipp Sparer 1978 Maico 490 B4 33.66 16 162.66 MC Manzano 3 255 Stefano Bosco 1981 Krämer 125 C1 82.57 31 229.19 Pantera 1 50 Fabio Parrini 1975 Ancillotti 125 A1 94.71 79 350.97 Pantera 1 78 Claudio Giuggioli 1975 KTM 175 A2 38.68 18 178.34 Pantera 1 140 Massimo Parrini 1979 Ancillotti 125 B1 5.32 13 154.92 G.S. Sorci Verdi B 94 Fabio Taborro 1974 KTM 175 A2 218.47 83 358.13 G.S. Sorci Verdi B 265 Massimiliano Luzi 1981 Puch Frigerio 125 C1 0.20 11 146.82 G.S. Sorci Verdi B 361 Paolo Spadoni 1982 Yamaha 465 C3 127.54 24 195.45 AN.BO SDM Team 126 Natale Pagani 1979 Fantic 75 B0 193.60 126 569.70 AN.BO SDM Team 277 Marco Franceschetti 1980 Krämer 125 C1 84.19 33 230.81 AN.BO SDM Team 365 Cristian Spreafico 1980 Puch Frigerio 370 C3 92.87 365 160.78 Gilera Arcore Team Bergna 49 Maria Paolo Sala 1973 Zundapp 75 A0 159.89 49 473.10 Gilera Arcore Team Bergna 98 Andrea Rastrelli 1974 Maico 400 A3 42.34 8 120.82 Gilera Arcore Team Bergna 262 Roberto Giovann Viscafé 1981 Gilera 125 C1 174.20 59 320.82 MC Treviso A 43 Federico Fregnan 1975 Fantic 75 A0 9.42 61 322.63 MC Treviso A 152 Gabriele Ascari 1976 Puch Frigerio 175 B2 250.00 86 365.07 MC Treviso A 280 Ivo Zanatta 1981 Puch Frigerio 250 C2 178.25 19 181.48 G.S. Sorci Verdi A 48 Giuliano Morbidoni 1981 Puch Frigerio 125 C1 36.28 22 182.90 G.S. Sorci Verdi A 93 Antonio Grassetti 1973 Can-Am 175 A2 102.04 35 241.70 G.S. Sorci Verdi A 360 Paolo Giulietti 1981 KTM 495 C3 431.65 146 499.56 Germany 1 Team Krämer 142 Ole Fleischer 1979 Krämer 125 B1 165.04 56 314.64 Germany 1 Team Krämer 216 Jurgen Althaus 1979 Krämer 406 B4 152.62 43 281.82 Germany 1 Team Krämer 350 Peter Zink 1982 Krämer 349 C3 264.04 66 331.95 Gilera Club Arcore A 165 Paolo Di Mauro 1978 SWM 172 B2 332.14 114 447.21 Gilera Club Arcore A 205 Christophe Germanier 1978 Puch Frigerio 247 B3 368.20 102 419.89 Gilera Club Arcore A 298 Stéphane Peterhansel 1981 Yamaha 249 C2 2.34 1 5.57 France Enduro Vintage 106 Denis Chipier 1975 Husqvarna 360 A3 226.79 51 305.27 France Enduro Vintage 135 Sebastien Mandrea 1979 Fantic 80 C0 391.30 178 561.06 France Enduro Vintage 210 Jean-Paul Charles 1983 Husqvarna 390 B4 149.76 42 278.96 MC Cerdanya 1 118 Xavi Soler Castey 1975 Bultaco 370 A3 183.08 39 261.56 MC Cerdanya 1 170 Ivan Gomez Valverde 1979 Yamaha 175 B2 373.35 136 488.42 MC Cerdanya 1 323 David Carrion Gomez 1982 Yamaha 250 C2 230.99 34 234.22 Fast Team B 196 Alberto Stupia 1978 Maico 250 B3 131.87 23 183.56 Fast Team B 320 Marzio Dessí 1981 Aprilia 250 C2 525.58 160 528.81 Fast Team B 321 Massimo Chiesa 1981 Puch Frigerio 250 C2 194.29 25 197.52 MC Costa Volpino 44 Adriano Donati 1975 Fantic 75 A0 180.41 139 493.62 MC Costa Volpino 103 Alessandro Pierannunzi 1975 KTM 340 A3 287.22 87 365.70 MC Costa Volpino 179 Giorgio Contessi 1976 KTM 250 B3 401.54 118 452.23 Gilera Arcore Squadra E 65 Enzo Vescia 1973 Gilera 125 A1 449.96 238 706.22 Gilera Arcore Squadra E 285 Frank Philippaerts 1981 Maico 247 C2 242.34 36 245.57 Gilera Arcore Squadra E 312 Aurelio Centanaro 1980 Puch Frigerio 249 C2 319.87 62 323.10 MC Manzano 1 45 Carlo Cavalli 1975 Fantic 75 A0 184.35 144 497.56 MC Manzano 1 105 Alberto Gennaro 1972 Moto Morini 176 A0 571.16 288 884.37 MC Manzano 1 131 Maurizio Gava 1976 Fantic 50 B0 326.96 237 703.06 Gilera Arcore Squadra C 147 Roberto Gaiardoni 1976 Fantic 125 B1 323.05 128 472.65 Gilera Arcore Squadra C 161 Marco Bianchi 1976 Puch Frigerio 175 B2 196.96 55 312.03 Gilera Arcore Squadra C 335 Cristiano Groebner Dolce 1981 Puch 347 C3 615.27 231 683.18 MC SEC 54 Daniel Theric 1975 Simonini 125 A1 246.77 149 503.03 MC SEC 176 Eric Delatte 1978 SWM BPS 250 B3 638.19 233 689.88 MC SEC 177 Marc Bouvier 1978 Maico 250 B3 275.80 64 327.49 Team Brioude 180 Jean-Luc Robert 1979 Can-Am 240 B3 472.78 180 524.47 Team Brioude 299 Serge Tabardel 1981 Yamaha 250 C2 265.25 40 268.48 Team Brioude 300 Jean-François Gerbier 1982 SWM 240 C2 537.67 300 540.90 MC Manzano 2 61 Marco Taviano 1973 Zundapp 125 A1 445.31 235 701.57 MC Manzano 2 84 Marco De Eccher 1973 KTM 175 A2 601.67 246 741.33 MC Manzano 2 181 Marcello Zamaro 1976 Puch Frigerio 250 B3 230.32 44 282.01 Germany 7 111 Jorg Wildhagen 1974 KTM 243 A3 229.92 52 308.40 Germany 7 163 Ronny Werner 1978 KTM 175 B2 707.51 278 822.58 Germany 7 309 Oliver Halfmann 1980 Aprilia 250 C2 434.19 108 437.42 Hurand Team Salengro 208 Ragnar Katerbau 1979 Honda 498 B4 339.53 124 468.73 Hurand Team Salengro 282 Pierre Hurand 1982 Husqvarna 240 C2 543.53 170 546.76 Hurand Team Salengro 283 Eric Letrillard 1982 Husqvarna 240 C2 489.67 138 492.90 Fast Team A 52 Marco Bono 1972 Puch 125 A1 13.87 41 270.13 Fast Team A 80 Mauro Uslenghi 1973 Puch 175 A2 1,329.14 349 1,468.80 Fast Team A 154 Fabio Mauri 1976 Puch Frigerio 175 B2 194.34 53 309.41 Germany 9 143 Eberhard Kaps 1978 Krämer 124 B1 323.61 130 473.21 Germany 9 186 Thomas Haak 1977 Puch Frigerio 248 B3 555.60 197 607.29 Germany 9 351 Florian Dreher 1980 Krämer 258 C3 721.09 265 789.00 MC Astico A 130 Mirco Borgo 1976 Gabor 75 B2 504.39 201 619.46 MC Astico A 250 Giovanni Abriani 1981 Krämer 125 C1 529.06 225 675.68 MC Astico A 342 Marco Perin 1981 Yamaha 465 C3 568.44 209 636.35 A.M.C.F. Granducato A 155 Roberto Martongelli 1979 SWM 175 B2 636.30 248 751.37 A.M.C.F. Granducato A 245 Dario Bonan 1981 Gori 125 C1 311.97 120 458.59 A.M.C.F. Granducato A 246 Stefano Taglietti 1981 Puch Frigerio 175 C2 752.37 252 755.60 MC Bergamo Team Enosis ME 55 Gianfranco Spurio 1973 Fantic 123 A1 530.48 262 786.74 MC Bergamo Team Enosis ME 81 Matteo Bartalesi 1973 Puch 165 A2 535.65 224 675.31 MC Bergamo Team Enosis ME 153 Riccardo Prati 1973 Puch 165 B2 640.15 251 755.22 MC Puch Asturias 1 107 Daniel Angel Varea 1974 Ossa 250 A3 579.65 218 658.13 MC Puch Asturias 1 251 Javier Esteban Flores 1982 Fantic Motor 125 C1 655.32 269 801.94 MC Puch Asturias 1 345 Varona Fernando Rodriguez 1983 Montesa 360 C3 556.94 204 624.85 AMK Domazlice 87 Marek Cihak 1974 Jawa 174 A2 1,232.01 343 1,371.67 AMK Domazlice 116 Petr Zizka 1974 Jawa 344 A3 391.30 126 469.78 AMK Domazlice 221 Olli Ritz 1977 Jawa 349 B4 219.20 75 348.40 22 Vintage Scordia 89 Giannantonio Massarotti 1972 KTM 175 A2 829.64 303 969.30 22 Vintage Scordia 156 Antonino Arcidiacono 1979 Krämer 175 B2 267.42 156 382.49 22 Vintage Scordia 243 Vincenzo Frisina 1983 Aspes 80 C0 802.81 304 972.57 RS 77 B 60 Marco Romanelli 1975 Ancillotti 100 A1 519.13 259 775.39 RS 77 B 133 Gianluigi Rudelli 1976 Fantic 50 B0 854.44 334 1,230.54 RS 77 B 302 Nicola Mancioppi 1981 Ancillotti 250 C2 527.75 162 530.98 Team Freine Tard 178 Philippe Dubois 1979 Bps 250 C2 942.95 299 946.18 Team Freine Tard 337 Michel Zamboni 1981 Maico 490 C3 482.63 172 550.54 Team Freine Tard 338 Dominique Naud 1983 Husqvarna 430 C3 491.16 175 559.07 AN.BO Friends A 63 Giacomo Cremaschi 1972 SWM 100 A1 650.12 295 906.38 AN.BO Friends A 64 Ermanno Umberto Massotti 1972 KTM 123 A1 565.73 277 821.99 AN.BO Friends A 145 Renato Gulti 1979 SWM 123 C1 702.54 283 849.16 Germany 8 114 Michael Nastvogel 1972 BMW 980 A3 516.40 194 594.88 Germany 8 190 Frank Ridzewsky 1978 Maico 245 B3 894.53 300 946.22 Germany 8 352 Marko Seifarth 1981 KTM 350 C3 589.80 217 657.71 Team LM Racing 76 Bruno Raymond 1979 TGM 125 B1 150.23 45 299.83 Team LM Racing 254 Damien Franco 1981 TGM 125 C1 610.40 253 757.02 Team LM Racing 353 Cendrine Abrial 1977 TGM 125 B1 1,245.47 345 1,395.07 AN.BO Friends C 85 Barbara Bettinelli 1975 Fantic 50 A0 585.82 291 899.03 AN.BO Friends C 308 Roberto Onofri 1980 Puch Frigerio 166 C2 824.09 281 827.32 AN.BO Friends C 346 Angelo Tritto 1980 Husqvarna 390 C3 831.45 292 899.36 Squadra Regolaritá Club 59 Julien Eberhardt 1974 BPS 125 A1 852.86 324 1,109.12 Squadra Regolaritá Club 213 Gille Daude 1978 Jawa 362 B4 976.09 323 1,105.29 Squadra Regolaritá Club 252 Daniel Delomenede 1981 SWM 125 C1 488.49 208 635.11 2000 Modena 112 Carlo Rinaldi 1973 Penton KTM 250 A3 598.34 227 676.82 2000 Modena 113 Sauro Artioli 1973 Rikmann Metisse 250 A3 644.27 242 722.75 2000 Modena 215 Giuseppe Fiumi 1976 KTM 340 B4 1,243.98 344 1,373.18 MC Impala 121 Jordi Sanchez Canudas 1975 Ossa 250 A3 1,216.02 341 1,294.50 MC Impala 148 Baldiri Olive Vives 1979 Montesa 125 B1 912.91 317 1,062.51 MC Impala 272 Francesc Boronat Borràs 1980 Fantic 125 C1 634.52 261 781.14 MC Bergamo Grumello Verba 62 Giorgio Sironi 1975 SWM 125 A1 727.35 306 983.61 MC Bergamo Grumello Verba 256 Marco Caretti 1980 TGM 125 C1 934.48 320 1,081.10 MC Bergamo Grumello Verba 306 Giuseppe Mismetti 1979 SWM 248 C2 1,133.78 328 1,137.01 US Leonessa A 97 Bruno Birbes 1972 Puch 175 A2 908.66 314 1,048.32 US Leonessa A 150 Ivan Saravesi 1976 Gilera 125 B1 2,001.80 357 2,151.40 US Leonessa A 222 Donato Benetti 1979 BMW 900 B4 558.75 232 687.95 Austrian Bavarian Puch 1 197 Perry Rabl Werner 1977 Puch Frigerio 249 B3 297.88 77 349.57 Austrian Bavarian Puch 1 226 Martin Widmaier 1978 Puch Frigerio 365 B3 1,217.95 340 1,269.64 Austrian Bavarian Puch 1 276 Karl Wolf 1980 Puch Frigerio 124 C1 2,305.80 362 2,452.42 MC Bergamo Grumello VIN2 58 Piero Prado 1972 Puch 123 A1 2,628.98 365 2,885.24 MC Bergamo Grumello VIN2 238 Rosario Belotti Battista 1981 Fantic 75 C0 676.94 282 846.70 MC Bergamo Grumello VIN2 403 Ettore Toneatto 1981 Maico 247 C2 660.66 220 663.89 MC Bergamo Grumello VIN1 138 Fabio Zandoná 1979 Fantic 75 B0 3,621.29 372 3,863.67 MC Bergamo Grumello VIN1 168 Daniele Rebellato 1976 Frigerio Puch 175 B2 107.52 29 222.59 MC Bergamo Grumello VIN1 239 Mauro Varaschin 1981 Fantic 80 C0 267.43 107 437.19 Careter Imerio Testori C 74 Alessandro Gritti 1975 Gilera 125 A1 3,601.98 370 3,784.15 Careter Imerio Testori C 95 Ferdinando Lorini 1972 Puch 175 A2 118.09 38 257.75 Careter Imerio Testori C 212 Giovanni Gritti 1979 BMW 900 B4 312.53 111 441.73 Perla del Tirreno 195 Andrea Ricci 1978 SWM 248 B3 854.61 294 906.30 Perla del Tirreno 317 Riccardo Giannecchini 1980 SWM 248 C2 2,573.01 364 2,576.24 Perla del Tirreno 318 Giorgio Adofaci 1980 Puch Frigerio 248 C2 608.81 198 612.04 Enduro Club Chimay Bleu 182 Philippe Veyssiere 1977 Portal 250 B3 2,511.78 363 2,563.47 Enduro Club Chimay Bleu 304 Remy Navarri 1983 Husqvarna 250 C2 1,017.24 311 1,020.47 Enduro Club Chimay Bleu 305 Willy Blanchard 1983 Yamaha 175 C2 742.62 247 745.85 Gilera Arcore Squadra B 67 Michele Diena 1972 KTM 175 A2 497.20 210 631.29 Gilera Arcore Squadra B 171 Giuseppe Diena 1978 Puch Frigerio 175 B2 308.54 103 423.61 Gilera Arcore Squadra B 207 Raffaele Guasco 1979 Puch Frigerio 280 B4 3,779.23 373 3,872.17 Germany 3 DMSB Team 211 Andreas Holz 1978 Maico 501 B4 387.10 151 516.30 Germany 3 DMSB Team 296 Christian Tesdorff 1981 KTM 249 C2 3,857.33 371 3,860.56 Germany 3 DMSB Team 344 Olaf Behncke 1981 Maico 386 C3 448.58 152 516.49 Team US 96 Michael Sheetz 1975 Can-Am 175 A2 4,001.05 381 4,079.66 Team US 209 Chilly White 1978 Bultaco 370 B4 372.34 147 501.54 Team US 367 Lendon Smith 1982 Husqvarna 430 C3 334.30 97 402.21 Careter Imerio Testori A 73 Giorgio Maver 1975 Gilera 100 A1 514.59 258 770.85 Careter Imerio Testori A 241 Masimo Amadei 1981 Ancillotti 50 C0 4,175.57 387 4,269.48 Careter Imerio Testori A 242 Marco Madaschi 1981 Fantic 80 C0 218.18 93 387.94 MC Camerino A 46 Claudio Bisbocci 1975 Fantic 49 A0 3,870.31 385 4,171.82 MC Camerino A 90 Alberto Vitangeli 1972 Puch 175 A2 313.21 117 452.87 MC Camerino A 199 Graziano Bartocci 1976 KTM 250 B3 737.78 266 789.47 RS 77 C 68 Luca Morpurgo 1975 Ancillotti 125 A1 462.38 240 718.64 RS 77 C 137 Alfredo Gramitto Ricci 1976 Ancillotti 75 B0 4,081.99 390 4,324.37 RS 77 C 263 Alberto Laneri 1980 Ancillotti 125 C1 467.46 200 614.08 Germany 5 191 Dirk Klädtke 1979 KTM 250 B3 4,239.94 388 4,288.78 Germany 5 354 Oliver Schulz 1980 Maico 440 C3 365.88 106 433.79 Germany 5 355 Thomas Woyczik 1980 Mz 380 C3 565.40 206 633.31 La Marca Trevig Eurointer 91 Alessio Bertagnin 1975 KTM 175 A3 4,527.66 393 4,586.11 La Marca Trevig Eurointer 110 Giancarlo Donadio 1972 Honda 250 A3 395.38 131 473.86 La Marca Trevig Eurointer 324 Massimo Candeo 1980 Puch Frigerio 247 C2 358.20 85 361.43 Germany 6 185 Peter Achim Köllner 1979 Krämer 246 B3 900.03 301 951.72 Germany 6 260 Dietmar Franke 1980 Simson 123 C1 4,020.11 384 4,113.66 Germany 6 311 Toni Guertler 1980 Krämer 246 C2 589.75 192 592.98 MC Cerdanya 3 119 Vilaro Juli Vallmitjana 1976 Montesa 250 A3 499.25 187 577.73 MC Cerdanya 3 223 Pedro Arnela Caba 1979 Montesa 360 B4 3,907.63 377 4,000.57 MC Cerdanya 3 334 Albert Canal Figuls 1979 SWM 250 C2 1,149.99 330 1,153.22 MC Astico B 109 Carlo Montagna 1976 KTM 340 A3 4,023.29 383 4,081.74 MC Astico B 233 Diego Peretti 1981 Fantic 80 C0 700.53 287 870.29 MC Astico B 292 Luigi Albert Klantschnik 1981 Husqvarna 250 C2 1,127.14 327 1,130.37 RS 77 D 71 Claudio Luciani 1974 Elmeca Gilera 125 A1 550.74 271 807.00 RS 77 D 240 Tiziano Alberti 1980 Fantic 75 A0 780.83 321 1,094.04 RS 77 D 326 Stefano Peroni 1980 Puch Frigerio 175 C2 4,574.53 392 4,577.76 Pantera 2 53 Carlo Badii 1975 DKW 125 A1 316.65 186 572.91 Pantera 2 82 Marco Ghilardi 1975 Gilera 175 A2 7,284.36 400 7,351.36 Pantera 2 125 Roberto Cancelli 1979 AIM 75 B0 24.98 96 401.08 RS 77 A RSA Casa Di Dio 51 Luciano Tetoldini 1972 KTM 125 A1 48.80 49 305.06 RS 77 A RSA Casa Di Dio 56 Stefano Torrini 1974 Gilera 123 A1 7,371.70 406 7,453.44 RS 77 A RSA Casa Di Dio 206 Giorgio Balzarini 1976 Puch Frigerio 280 B4 392.79 155 521.99 Sunshine Coast MCC 151 Noel Schulz 1979 Fantic 125 B1 3,861.27 376 3,959.01 Sunshine Coast MCC 287 Greg Willam Poole 1982 Husqvarna 250 C2 630.66 207 633.89 Sunshine Coast MCC 288 Bryan Noble 1981 KTM 250 C2 3,481.97 367 3,485.20 MC Scuderia Fulvio Norell 86 Antonio Fiore 1972 Puch 175 A2 454.98 193 594.64 MC Scuderia Fulvio Norell 124 Luciano Lanci 1976 Fantic 75 A0 379.25 234 692.46 MC Scuderia Fulvio Norell 228 Fabio Casotto 1980 Fantic 80 C0 7,268.35 399 7,340.09 MC Treviso B 127 Andrea Cinel 1979 Puch Frigerio 75 B0 7,249.43 401 7,396.75 MC Treviso B 231 Giorgio Massariol 1981 Aprilia 80 C0 310.98 133 480.74 MC Treviso B 289 Gianantonio Furlan 1981 KTM 250 C2 581.93 190 585.16 AN.BO Friends B 134 Gianluca Ape 1979 Puch Frigerio 75 B0 610.31 308 986.41 AN.BO Friends B 174 Luigi Mutti 1976 SWM 175 B2 7,695.95 407 7,727.61 AN.BO Friends B 349 Fausto Minini 1977 SWM 249 B3 332.89 92 384.58 Careter Imerio Testori B 77 Vittorio Gio Bettineschi 1975 Gilera 125 A1 7,357.25 404 7,438.99 Careter Imerio Testori B 173 Giovanni Nardelli 1976 Puch Frigerio 175 B2 702.30 276 817.37 Careter Imerio Testori B 225 Massimo Sfondrini 1976 KTM 350 B4 781.35 297 910.55 Germany 2 115 Florian Eisele 1973 BMW 750 A3 10,800.90 410 10,804.10 Germany 2 192 Rolf Nickolai 1979 Krämer 246 B3 279.18 65 330.87 Germany 2 220 Richard Minderlein 1977 Hercules 294 B4 191.26 58 320.46 A.M.C.F. Granducato B 57 Massimo Orselli 1974 KTM 100 A1 398.49 216 654.75 A.M.C.F. Granducato B 230 Valter Piani 1981 Ancillotti 80 C0 10,800.00 415 10,808.80 A.M.C.F. Granducato B 284 Mario Graziani 1981 Maico 250 C2 107.52 5 110.75 RAMCM 167 Franck Albert 1977 Sachs 175 B2 217.15 67 332.22 RAMCM 194 Dominique Albert 1976 Maico 250 B3 10,813.10 421 10,815.95 RAMCM 316 Rudy Finet 1982 Cagiva 250 C2 437.52 109 440.75 La Marca Trevig Sintesi M 47 Alberto Rittá 1975 Puch Frigerio 75 A0 3,830.48 379 4,023.56 La Marca Trevig Sintesi M 70 Alessandro Degano 1975 Ancillotti 125 A1 7,333.23 403 7,414.97 La Marca Trevig Sintesi M 325 Christian Cavaliere 1981 KTM 250 C2 546.11 171 549.34 Germany 4 83 Jan Kleisenger 1975 Hercules 175 A2 713.85 284 853.51 Germany 4 132 Heinz Schmidt 1979 Puch Frigerio 75 B0 10,802.05 420 10,815.65 Germany 4 166 Udo Meier 1978 Sachs 175 B2 211.95 63 327.02 Gilera Arcore Team Gornat 66 Stefano Perani 1975 SWM 125 A1 544.32 268 800.58 Gilera Arcore Team Gornat 128 Enrico Belloni 1979 Fantic 75 B0 10,801.40 419 10,815.00 Gilera Arcore Team Gornat 139 Massimo Pescia 1976 Puch Frigerio 125 B1 515.40 221 665.00 Germany 10 218 Paul Wahl 1976 Maico 348 B4 687.86 275 817.06 Germany 10 219 Michael Berndt 1978 MZ 320 B4 10,809.55 417 10,809.90 Germany 10 356 Axel Grajek 1980 MZ 348 C3 700.54 257 768.45 Austrian Bavarian Puch 1 198 Reinhold Gramlich 1977 Puch Frigerio 249 B3 1,073.52 326 1,125.21 Austrian Bavarian Puch 1 203 Roland Dulz 1977 Puch Frigerio 249 B3 10,804.45 413 10,807.30 Austrian Bavarian Puch 1 266 Thomas Sappl 1980 Puch Frigerio 347 C3 1,170.47 336 1,238.38 Poland Enduro Old Boys 99 Maciej Ciaptak-Gasienica 1975 Bultaco 370 A3 4,744.04 396 4,791.52 Poland Enduro Old Boys 278 Marian Augustyn 1983 Husqvarna 124 C2 4,694.43 125 469.78 Poland Enduro Old Boys 339 Sebastian Baklarz 1982 KTM 350 B3 3,992.06 378 4,022.16 MC Bergamo Grumello VIN3 88 Ermes Bassi 1973 Puch 175 A2 509.28 214 648.94 MC Bergamo Grumello VIN3 232 Angelo Sergio Signorelli 1981 Fantic 75 C0 2.75 17 172.51 MC Bergamo Grumello VIN3 901 Virtual Rider N/A A0 14,400.00 N/A N/A MC Treviso C 102 Federico Bianchi 1975 Puch 175 A2 647.25 263 781.34 MC Treviso C 157 Gianmaria Da Re 1982 Suzuki 400 C3 660.44 243 728.35 MC Treviso C 901 Virtual Rider N/A A0 14,400.00 N/A N/A

Vintage Club

Finish Team Points Margin 1 Team Cardel France 325.31 Leader 2 Team LMO Aofficial.it 456.34 + 131.03 3 Germany Club 1 Krämer 594.73 + 269.42 4 U.S. Leonessa Squadra B 632.59 + 307.28 5 MC Val Luretta 844.68 + 519.37 6 Germany Club 2 913.29 + 587.98 7 MC Tagliamento 1 966.84 + 641.53 8 MC Scuderia Norelli 2 1,028.21 + 702.90 9 MC FLO 1,199.29 + 873.98 10 Germany Club 3 MC Ohrdruf 1,282.94 + 957.63 11 Germany Club 5 AMC Sulz R 1,287.35 + 962.04 12 MC Costa Etrusca Team Giu 1,303.45 + 978.14 13 Amat. Fuor. Sibilllini A 1,338.01 + 1,012.70 14 Scuderia Dolomiti 1,347.26 + 1,021.95 15 Motoklub Chrastava ACR 1,695.94 + 1,370.63 16 Vintage Enduro Netherland 1,861.31 + 1,536.00 17 Great Britain Club Team 1,870.75 + 1,545.44 18 MC Astico A Club Team 1,986.43 + 1,661.12 19 MC Prato 2,038.46 + 1,713.15 20 Motoclub Alpin 2 2,039.37 + 1,714.06 21 MC de Nevers et de la Nie 2,090.47 + 1,765.16 22 Regolaritá 70 C 2,132.24 + 1,806.93 23 Motoclub Alpin 1 2,178.59 + 1,853.28 24 MC L3G Rebmar Team 2,279.71 + 1,954.40 25 Classic Enduro Holland 2 2,370.77 + 2,045.46 26 La Marca Trevigiana Alpinestarclub 2,384.61 + 2,059.30 27 Rouen Moto Crampons 2,448.43 + 2,123.12 28 Enduro Club Chimay Rouge 2,666.72 + 2,341.41 29 Old Kariboo Racing Team 2,872.80 + 2,547.49 30 MC Manufacturing Technology 3,981.21 + 3,655.90 31 Regolaritá 70 D 4,117.32 + 3,792.01 32 MC Puch Asturias 2 4,346.45 + 4,021.14 33 Regolaritá 70 A 4,815.98 + 4,490.67 34 MC Camerino B 4,861.70 + 4,536.39 35 Carate Brianza Team Giler 5,796.21 + 5,470.90 36 Regolarita 70 B 7,874.94 + 7,549.63 37 MC Cerdanya 2 4,963.47 + 4,638.16 38 Germany Club Team 4 8,451.68 + 8,126.37 39 Regolaritá 70 E 9,561.72 + 9,236.41 40 Torrelles 9,619.20 + 9,293.89 41 Amat, Fuor. Sibilllini A 11,655.71 + 11,330.40 42 MC Bergamo Val di Scalve 11,809.03 + 11,483.72 43 Regolaritá 70 Giovani 11,843.06 + 11,517.75 44 Team LV 13,414.66 + 13,089.35 45 Gilera Arcore Club 15,224.33 + 14,899.02

Riders

Team Number Rider Bike Class Points Overall Finish Overall Points Team Cardel France 373 Patrice Mourgues 1984 Cardel 80 X1 113.74 112 441.90 Team Cardel France 374 Eric Raynaud 1985 Cardel 125 X1 199.57 159 527.73 Team Cardel France 375 Philippe Barthomeuf 1984 Cardel 80 X1 12.00 70 340.16 Team LMO Aofficial.it 327 Maurizio Casartelli 1981 Puch Frigerio 250 C2 212.08 28 215.31 Team LMO Aofficial.it 382 Marcello Disetti 1984 Honda 249 X2 187.15 74 345.95 Team LMO Aofficial.it 436 Alberto Casartelli 1981 KTM 350 Open 57.11 81 353.38 Germany Club 1 Krämer 141 Manuel Rüger 1979 Krämer 125 B1 185.58 69 335.18 Germany Club 1 Krämer 204 Andreas Mosert 1979 Krämer 249 B3 174.61 30 226.30 Germany Club 1 Krämer 347 Jens Oestreich 1980 Krämer 278 C3 234.54 48 302.45 U.S. Leonessa Squadra B 333 Maurizio Cecconi 1981 KTM 250 C2 179.39 21 182.62 U.S. Leonessa Squadra B 368 Tiziano Internó 1980 Puch 347 C3 420.27 135 488.18 U.S. Leonessa Squadra B 380 Giorgio Volpi 1985 Accossato 80 X1 32.93 84 361.09 MC Val Luretta 331 Federico Fornari 1981 Puch Frigerio 247 C2 363.44 89 366.67 MC Val Luretta 431 Massimo Bosi 1989 Yamaha 246 Open 152.54 431 448.81 MC Val Luretta 440 Mario Orlandi 1988 Husqvarna 239 Open 328.70 205 624.97 Germany Club 2 314 Stefan Hau 1983 Husqvarna 240 C2 348.65 80 351.88 Germany Club 2 418 Davide Von Zitzewitz 1991 KTM 299 Open 130.86 105 427.13 Germany Club 2 419 Winter Manfred 1978 Puch Frigerio 74 B0 433.78 419 809.88 MC Tagliamento 1 183 Arturo De Monte 1976 Maico 250 B3 467.18 154 518.87 MC Tagliamento 1 313 Michele Brezzaro 1983 Husqvarna 250 X2 499.66 219 658.46 MC Tagliamento 1 391 Mauro Sant 1983 KTM 500 X2 0.00 14 158.80 MC Scuderia Norelli 2 69 Fabio Belli 1973 SWM 97 A1 865.70 202 621.13 MC Scuderia Norelli 2 79 Fabio Balzarini 1976 Puch Frigerio 175 B2 140.75 37 255.82 MC Scuderia Norelli 2 370 Riccardo Terranova 1985 Cagiva 125 X1 21.76 78 349.92 MC FLO 294 Paolo Casella 1981 Maico 250 C2 557.70 177 560.93 MC FLO 343 Fabio Bossini 1981 KTM 350 C3 290.07 82 357.98 MC FLO 371 Fabrizio Marco Dalléra 1982 Cagiva 125 X1 351.52 228 679.68 Germany Club 3 MC Ohrdruf 258 Norbert Lichtenberg 1981 Fantic 124 C1 187.31 68 333.93 Germany Club 3 MC Ohrdruf 259 Jorg Häring 1983 Simson 125 C1 336.63 134 483.25 Germany Club 3 MC Ohrdruf 348 Matthias Prausse 1983 Husqvarna 249 C2 759.00 256 762.23 Germany Club 5 AMC Sulz R 189 Ralf Dittrich 1979 Maico 245 B3 353.47 98 405.16 Germany Club 5 AMC Sulz R 396 Gerd Mandel 1986 Yamaha 343 X2 343.21 148 502.01 Germany Club 5 AMC Sulz R 417 Armin Buchwald 1987 KTM 499 Open 590.67 289 886.94 MC Costa Etrusca Team Giu 72 Sauro Vanni 1973 SWM 122 C2 240.89 143 497.15 MC Costa Etrusca Team Giu 264 Paolo Repeti 1981 SWM 124 Class 540.78 191 592.47 MC Costa Etrusca Team Giu 329 Riccardo Bardi 1981 Gori 248 B3 521.78 158 525.01 Amat. Fuor. Sibilllini A 236 Stefano Paoloni 1981 Fantic 75 A1 374.96 169 544.72 Amat. Fuor. Sibilllini A 237 Riccardo Giulianelli 1981 Fantic 50 X1 739.56 296 909.32 Amat. Fuor. Sibilllini A 372 Fabrizio Cagnini 1984 TM 79 C0 223.49 173 551.65 Scuderia Dolomiti 135 Ferruccio Dal Pos 1979 Fantic 75 C0 446.89 279 822.99 Scuderia Dolomiti 234 Stefano Ingrassi 1983 Fantic 80 C3 527.51 161 530.74 Scuderia Dolomiti 357 Manuel Chiesa 1982 Puch Frigerio 347 B0 372.86 25 197.52 Motoklub Chrastava ACR 108 Martin Zizka 1974 Jawa 250 X2 576.19 215 654.67 Motoklub Chrastava ACR 159 Vladimir Duchoslav 1979 SWM 175 C2 754.20 254 757.43 Motoklub Chrastava ACR 389 Karel Brosinger 1982 KTM 350 C2 365.55 156 524.35 Vintage Enduro Netherland 101 Martin Schalkwijk 1967 BSA 440 A3 1,110.88 331 1,189.36 Vintage Enduro Netherland 290 Lubert Lenselink 1980 SWM 250 A3 463.83 122 467.06 Vintage Enduro Netherland 406 Marten Zivold 1987 Husqvarna 250 C2 286.60 188 582.87 Great Britain Club Team 303 Daniel Hall 1983 Husqvarna 250 C3 581.91 189 585.14 Great Britain Club Team 322 Craig Redmond 1983 Husqvarna 250 Open 713.26 239 716.49 Great Britain Club Team 364 Mathew Yates 1983 Husqvarna 430 C2 575.58 212 643.49 MC Astico A Club Team 293 Giuseppe Fortuna 1981 Puch Frigerio 250 X2 951.06 302 954.29 MC Astico A Club Team 388 Angelo Caldognetto 1982 Honda 500 C2 289.50 115 448.30 MC Astico A Club Team 410 Giulio Verzelletti 1989 Yamaha 350 C2 745.98 313 1,042.25 MC Prato 249 Claudio Di Renzone 1980 Beta 125 C3 317.93 121 464.55 MC Prato 341 Cristiano Cinti 1983 Moto Morini 344 Open 1,560.86 355 1,628.77 MC Prato 387 Paolo Lombardini 1982 KTM 250 C1 159.67 57 318.47 Motoclub Alpin 2 369 Allan Amouriq 1983 Honda 125 X2 533.76 285 861.92 Motoclub Alpin 2 384 Loic Dagna 1985 Husqvarna 240 X1 817.85 305 976.65 Motoclub Alpin 2 408 Jean Victor Die 1987 Kawasaki 125 X2 687.76 30 984.03 MC de Nevers et de la Nie 123 Eric Lafont 1975 Husqvarna 250 Open 784.44 286 862.92 MC de Nevers et de la Nie 281 Christophe Sauvage 1981 KTM 240 Open 791.43 267 794.66 MC de Nevers et de la Nie 411 Quentin Lebre 1989 Yamaha 250 C2 514.60 274 810.87 Regolaritá 70 C 75 Massimo Antonucci 1972 KTM 125 C1 312.73 183 568.99 Regolaritá 70 C 274 Masó Mireia Rabionet 1981 Puch 125 Open 1,046.05 332 1,192.67 Regolaritá 70 C 399 Gherardo Monella 1982 KTM 250 A3 773.46 318 1,069.73 Motoclub Alpin 1 146 Yves Mazzella 1977 BPS 125 Class 349.58 145 499.18 Motoclub Alpin 1 286 Patrice Amouriq 1982 BPS 240 A1 558.62 179 561.85 Motoclub Alpin 1 383 Willy Pinet 1983 KTM 240 C2 1,270.39 347 1,429.19 MC L3G Rebmar Team 136 Christophe Guyonnaud 1979 Fantic 75 B1 677.15 316 1,053.25 MC L3G Rebmar Team 247 Auguste Guyonnaud 1981 Fantic 125 X2 1,118.90 339 1,265.52 MC L3G Rebmar Team 409 Ludo Giangregorio 1988 Yamaha 200 B0 483.66 260 779.93 Classic Enduro Holland 2 229 Peter Van Wijlen 1979 Sachs 80 Open 589.62 245 739.22 Classic Enduro Holland 2 244 Andre Cornet 1980 SWM 250 C1 1,217.78 333 1,221.01 Classic Enduro Holland 2 291 Roberto Biancardi 1980 SWM 175 C2 563.37 182 566.60 La Marca Trevigiana Alpinestarclub 92 Oreste Pellegrini 1974 Puch 175 C2 1,009.67 329 1,149.33 La Marca Trevigiana Alpinestarclub 120 Francesco Piccolo 1973 Honda 250 B3 375.18 119 453.66 La Marca Trevigiana Alpinestarclub 200 Gianpaolo Banelli 1976 Puch Frigerio 247 B1 999.76 315 1,051.45 Rouen Moto Crampons 257 Marie Pierre Vintaer 1981 SWM 125 A3 794.70 298 941.32 Rouen Moto Crampons 307 Alain Duboc 1982 Yamaha 250 A2 822.06 280 825.29 Rouen Moto Crampons 381 Philippe Timi 1984 Husqvarna 400 C2 831.67 309 990.47 Enduro Club Chimay Rouge 412 Stephane Carles 1991 Husqvarna 240 C1 742.73 312 1,039.00 Enduro Club Chimay Rouge 413 Patrick Sireyjol 1981 Fantic 125 X2 754.64 293 901.26 Enduro Club Chimay Rouge 414 Didier Vernet 1986 Yamaha 350 Open 1,169.35 348 1,465.62 Old Kariboo Racing Team 202 Michel Jau 1977 Can-Am 250 Open 757.39 272 809.08 Old Kariboo Racing Team 224 Philippe Pradeau 1979 Can-Am 370 C1 1,606.43 356 1,735.63 Old Kariboo Racing Team 401 Thierry Lacombe 1986 Can-Am 398 B4 508.98 222 667.78 MC Manufacturing Technology 169 James Lubniewski 1977 Penton 175 B3 2,876.70 366 2,991.77 MC Manufacturing Technology 253 George Pennington 1979 Can-Am 250 X2 481.16 163 532.85 MC Manufacturing Technology 301 Ronnie Smith 1978 Maico 440 B2 623.35 250 752.50 Regolaritá 70 D 273 Giuseppe Vernagallo 1980 Puch Frigerio 125 B4 193.61 71 340.23 Regolaritá 70 D 362 Giuseppe Gallino 1981 Puch Frigerio 347 B3 3,635.54 368 3,667.85 Regolaritá 70 D 402 Simone Fiaccadori 1985 KTM 504 C3 288.17 113 446.97 MC Puch Asturias 2 248 Carolina Martinez 1982 Fantic 125 X2 1,447.75 353 1,594.37 MC Puch Asturias 2 336 Massimo Viganó 1980 Ossa 350 X2 1,460.16 351 1,528.07 MC Puch Asturias 2 385 Gilberto Alvarez Valle 1986 Yamaha 350 C1 1,438.54 354 1,597.34 Regolaritá 70 A 266 Michele Antonio Buggea 1981 KTM 125 C3 3,908.63 382 4,081.46 Regolaritá 70 A 267 Giuseppe La Sala 1981 Cagiva 125 C1 533.54 229 680.16 Regolaritá 70 A 400 Carlo Vella 1983 KTM 250 Open 373.81 223 670.08 MC Camerino B 172 Renato Plesnicar 1976 Puch Frigerio 174 Class 234.00 76 349.07 MC Camerino B 201 Roberto Lombardelli 1979 SWM 250 C1 4,249.69 386 4,252.92 MC Camerino B 390 Graziano Borgarucci 1983 KTM 250 Open 378.01 164 536.81 Carate Brianza Team Giler 144 Paolo Magri 1978 Elmeca Gilera 125 X2 356.03 150 505.63 Carate Brianza Team Giler 149 Romolo Ciancamerla 1978 Gilera 125 C2 4,510.13 394 4,588.13 Carate Brianza Team Giler 378 Libero Magini 1981 Gilera 125 B2 930.05 337 1,258.21 Regolarita 70 B 268 Mario Sicari 1980 Villa 125 X1 246.12 94 392.74 Regolarita 70 B 310 Salvatore Modica 1981 Puch Frigerio 175 B1 3,872.61 374 3,875.84 Regolarita 70 B 332 Jordi Riera Balart 1981 Puch Frigerio 250 B1 3,756.21 369 3,759.44 MC Cerdanya 2 358 Isidre Chia Trilles 1982 Montesa 360 C2 7,413.26 405 7,445.57 MC Cerdanya 2 359 Esteva Alcade Oliva 1982 Montesa 360 C2 422.60 137 490.51 MC Cerdanya 2 422 Jordi Nualart Casas 1990 Suzuki 250 C1 127.61 104 423.88 Germany Club Team 4 164 Hennes Hahn 1979 Krämer 175 Open 6,794.93 397 6,853.81 Germany Club Team 4 393 Claus Jarzombek 1984 Maico 486 C3 1,164.41 342 1,323.21 Germany Club Team 4 416 Ingo Kloss 1991 KTM 249 C3 492.34 264 788.61 Regolarita 70 E 269 Carmelo Cassará 1980 SWM 125 Open 409.89 176 559.49 Regolarita 70 E 270 Giuseppe Guglielmo 1980 Cagiva 125 X2 1,390.49 352 1,537.11 Regolarita 70 E 271 Maria Manuela Cassará 1981 Puch Frigerio 125 B2 7,761.34 408 7,820.36 Torrelles 433 Josep Ramon Martinez 1989 KTM 125 C1 7,308.00 402 7,409.46 Torrelles 434 Marty Jaume Peropadre 1991 GasGas 250 B1 1,994.11 360 2,290.38 Torrelles 435 David Carreras Sureda 1991 Husqvarna 250 C1 317.09 199 613.36 Amat, Fuor. Sibilllini A 187 Maurizio Belli 1979 SWM 250 Open 569.44 202 621.13 Amat, Fuor. Sibilllini A 261 Luca Biagioli 1981 Fantic 125 Open 10,810.45 422 10,816.40 Amat, Fuor. Sibilllini A 377 Livio Pirro 1982 Cagiva 125 Open 275.82 195 603.98 MC Bergamo Val di Scalve 193 Pierantonio Magri 1977 Husqvarna 245 C1 596.03 213 647.72 MC Bergamo Val di Scalve 315 Claudio Gelpi 1983 SWM 250 X1 409.45 100 412.68 MC Bergamo Val di Scalve 392 Osvaldo Armanni 1985 KTM 250 B3 10,803.55 412 10,805.90 Regolarita 70 Giovani 328 Matteo Modica 1980 Kosmos 250 C2 3,936.61 375 3,939.84 Regolarita 70 Giovani 376 Enrico Gaetano Terruso 1986 Cagiva 125 B3 4,043.90 389 4,306.21 Regolarita 70 Giovani 437 Gianluca Caroli 1991 Honda 250 X2 3,862.55 380 4,035.38 Team LV 162 Fabrice Baumont 1978 Suzuki 175 X1 297.08 99 412.15 Team LV 188 Thomas Pellegry 1977 Yamaha 246 Open 10,802.60 411 10,805.45 Team LV 217 Laurent Pellegry 1976 Yamaha 396 C2 2,314.98 361 2,444.18 Gilera Arcore Club 158 Mauro Destefanis 1978 SWM 175 B4 352.70 123 467.77 Gilera Arcore Club 363 Roy Di Mauro 1981 Krämer 350 B2 471.63 166 539.54 Gilera Arcore Club 404 Bruno Pellegrini 1989 Suzuki 250 B3 14,400.00 N/A N/A

Vintage Women’s Club Team

Finish Team Points Margin 1 AMCF C 6,568.78 Leader

Riders

Team Number Rider Bike Class Points Overall Finish Overall Points AMCF C 40 Matilde Gargelli 1979 Puch Frigerio 50 B0 1,123.51 350 1,499.61 AMCF C 41 Elena Ghelfi 1976 Ancillotti 125 B1 1,084.74 335 1,234.34 AMCF C 42 Laura Mori 1981 Gori 175 C2 4,360.53 391 4,363.76

Vintage Individual