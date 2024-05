2024 Desafio Ruta 40: 115 on entry list

The second edition of the revived Desafío Ruta 40 will have a triple-digit grid in Argentina as 29 FIA cars, 54 FIM bikes and quads, 17 Open teams, and 15 Desafío Ansenuza navigation-based competitors take the stage.

Nasser Al-Attiyah will seek to defend his 2023 win as one of nine Ultimate entries. Every entrant is a T1+ regulation car, all the big three of Toyota, Prodrive, or Mini.

Conversely, Mitch Guthrie is not entered in Challenger, meaning the class will see a new winner with Rokas Baciuška headlining the twelve. Nicolás Cavigliasso, set to overtake the absent Austin Jones for second in points, hopes to close the World Rally-Raid Championship gap to Baciuška at his home event.

Ricardo Ramilo was the highest finishing W2RC driver in SSV at the 2023 edition and hopes to do the same among the seven.

Eleven bikes comprise RallyGP as full-timers Hero MotoSports and Monster Energy Honda Rally Team finally have more company, with two of Pierer Mobility Group’s W2RC marques GasGas and Husqvarna set to return led by reigning champion Luciano Benavides; the two brands have not appeared in the series since the season-opening Dakar Rally in January. His brother Kevin would have represented KTM in Argentina but got hurt while training in early May.

Rally2’s Michael Docherty will also sit out the race with injury. Romain Dumontier and Bradley Cox are separated by just three points in the class standings while Konrad Dąbrowski is breathing down their necks, eleven points back. Twenty-two bikes are in the category for Argentina.

Three riders make up Rally3.

The Quads, still reeling from their exclusion from the 2025 Dakar Rally, will once again have the highest turnout of the season as South America comes out swinging with seventeen riders led by their Argentina compatriot and Dakar winner Manuel Andújar.

The race runs on 1–7 June.

FIA entry list

Ultimate

Number Driver Co-Driver Team Vehicle Class 200 Nasser Al-Attiyah Édouard Boulanger Nasser Racing Prodrive Hunter T1+ 202 Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 203 Lucas Moraes Armand Monleón Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux T1+ 206 Seth Quintero Dennis Zenz Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux T1+ 207 Cristian Baumgart Gustavo Gugelmin X Rally Team Prodrive Hunter T1+ 208 Denis Krotov Konstantin Zhiltsov Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 209 Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 210 Marcos Baumgart Kleber Cincea X Rally Team Prodrive Hunter T1+ 211 Sebastián Halpern Bernardo Graue X-raid Mini JCW Team Mini John Cooper Works Rally Plus T1+

Challenger

Number Driver Co-Driver Team Vehicle 300 Rokas Baciuška Sébastien Delaunay Can-Am Factory Team Can-Am Maverick X3 302 Nicolás Cavigliasso Valentina Pertegarini Taurus B.V. Taurus T3 Max 303 Marcelo Gastaldi Carlos Sachs BBR Motorsport Taurus T3 Max 306 Dania Akeel Stéphane Duplé BBR Motorsport Taurus T3 Max 308 David Zille Sebastian Cesana Taurus B.V. Taurus T3 Max 309 Puck Klaassen* Augusto Sanz Taurus B.V. Taurus T3 Max 311 Lucas Del Rio* Bruno Jacomy Team Chile Can-Am Maverick X3 312 Hernán Garcés* Juan Pablo Latrach South Racing Can-Am Can-Am Maverick X3 313 Nazareno López* Lisandro Sisterna BBR Motorsport Taurus T3 Max 314 Nadia Lafuente* Maria Uribe ACT Rally Can-Am Maverick X3 315 Juan Carlos Cerda* Alvaro Juan Leon Quintanilla TerraCop Rally Can-Am Maverick X3 316 Oscar Santos* Mirna Pereira Santos Racing Can-Am Maverick X3 317 Sandro Peppi* Raimundo Peppi Team Chile Can-Am Maverick X3

SSV

Number Driver Co-Driver Team Vehicle 400 Yasir Seaidan Michaël Metge Race World Team Can-Am Maverick XRS Turbo RR 401 Sebastián Guayasamín Fernando Acosta BE Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR 402 Ricardo Ramilo Fausto Mota Scuderia Ramilo Can-Am Maverick XRS Turbo RR 403 Rebecca Busi Sergio Lafuente OnlyFans Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR 407 Claude Fournier Serge Gounon MMP Compétition Can-Am Maverick XRS Turbo RR 409 Enrico Gaspari Cesare Rickler TH-Trucks Team Polaris RZR Pro R 414 Rodrigo Luppi de Oliveira* Maykel Justo Luppi Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR

FIM entry list

RallyGP

Number Rider Team Bike 1 Luciano Benavides* Husqvarna Factory Racing Husqvarna 450 Rally Factory 4 Sam Sunderland* Red Bull GasGas Factory Racing GasGas 450 Rally Factory 5 Daniel Sanders* Red Bull GasGas Factory Racing GasGas 450 Rally Factory 7 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda Rally Team Honda CRF450 Rally 9 Ricky Brabec Monster Energy Honda Rally Team Honda CRF450 Rally 10 Skyler Howes Monster Energy Honda Rally Team Honda CRF450 Rally 11 José Ignacio Cornejo Hero MotoSports Hero 450 Rally 14 Sebastian Bühler Hero MotoSports Hero 450 Rally 42 Adrien Van Beveren Monster Energy Honda Rally Team Honda CRF450 Rally 46 Ross Branch Hero MotoSports Hero 450 Rally 68 Tosha Schareina Monster Energy Honda Rally Team Honda CRF450 Rally

Rally2

Number Rider Team Bike 16 Romain Dumontier Team Dumontier Racing Honda CRF450 Rally 18 Bradley Cox BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally Factory 19 Ramiro Barco Oliva Hero MotoSports Hero 450 Rally 20 Jiří Brož BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally Factory 21 Toby Hederics* BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally Factory 23 Nathan Rafferty* BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally Factory 26 Konrad Dąbrowski DUUST Rally Team KTM 450 Rally Replica 31 Alvaro Coppola* MED Racing Team KTM 450 Rally Factory 32 David Casteu* Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 33 Carlos Malo Peña* MED Racing Team KTM 450 Rally Factory 43 Ferran Zaragoza* Pedregà Team KTM 450 Rally Factory 45 Jatin Jain* Xraids Experience Kove 450 Rally 54 Abdul Tanveer* Xraids Experience KTM 450 Rally 58 Robbie Wallace* Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 63 Jeremías Pascual* Pedregà Team Husqvarna 450 Rally Replica 66 Rolando Martinez* Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 67 John Medina Xraids Experience KTM 450 EXC-F 69 Edgar Canet* Xraids Experience KTM 450 Rally 70 José Pablo Curletto* Xraids Experience KTM 450 Rally 83 Gustavo Milutín Vila Max Clean Rally Team KTM 450 Rally 85 Leonardo Cola* Leonardo Cola Yamaha WR450F Rally 99 Juan Santiago Rostan* Xraids Experience GasGas RX 450 F Replica 144 Fabián von Thuengen* Fabián von Thuengen KTM 450 Rally Replica

Rally3

Number Rider Team Bike 34 Fernando Hernández* MED Racing Team Husqvarna FE Rally 36 Eduardo Alan* MED Racing Team Beta 430 RR 67 John Medina Xraids Experience KTM 450 EXC-F

Quad

Number Rider Team Quad 174 Manuel Andújar 7240 Team Yamaha Raptor 700R 175 Wilson Fabian Cerón Ochoa Wilson Fabian Cerón Ochoa Yamaha Raptor 700 177 Kamil Wiśniewski ORLEN Team Yamaha Raptor 700 179 Hani Al-Noumesi Hani Al-Noumesi Yamaha Raptor 700 180 Giuliano Giordana* Giuliano Giordana Yamaha Raptor 700 181 Leonardo Martinez Saucedo Leonardo Martinez Saucedo Can-Am Renegade 182 Suany Martinez Suany Martinez Can-Am Renegade 183 Emiliano Martí* Emiliano Martí Yamaha Raptor 700 185 Mariana Bennazar* Mariana Bennazar Yamaha Raptor YFM 700 186 Marcelo Medeiros Taguatur Racing Team Yamaha Raptor 700R 187 Ayelén Bogado* Ayelén Bogado Yamaha Raptor YFM 700XX 188 Facuno Viel* Viel Team Yamaha Raptor YFM 700 189 Mariano Viel* Viel Team Yamaha Raptor YFM 700 190 Cooper Van Vliet* Van Vliet Racing Yamaha Raptor YFM 700 191 Santiago Rostan* Pampa Rental Rally Team Can-Am Renegade X XC 850 193 Juan Carlos Carignani* Juan Carlos Carignani Yamaha Raptor YFM 700 194 Alejandro Fantoni* Alejandro Fantoni Yamaha Raptor YFM 700

Open

Bikes

Number Rider Team Bike 600 Baltazar Frezze Pissoni* # MED Racing Team Six Day Rally 601 Matías Aranoa* # MED Racing Team Yamaha WR450F Rally 602 Matias José Felippa* # Felippa Team Kawasaki KLX 603 Julian Sanchez Dabin* # Max Clean Rally Team Honda CRF450RX 604 Marcelo Carozza* # MHC Team Enduro Rally Honda CRF450RX # – Road to Dakar

Auto

Number Driver Co-Driver Team Vehicle 620 Ramon Nuñez* Juan Antonio Cosiansi Nuñez Rally Team Toyota Hilux 3.0 D-4D 621 Federico Menichetti* Roberto Naivirit Toyomec Sport Racing Toyota Hilux SW4 4×4 SRV 3.0

UTV

Number Driver Co-Driver Team Vehicle 650 Jeremías Gonzalez Ferioli* Gonzalo Rinaldi Ferioli Racing Team Can-Am Maverick X3 651 Pablo Macua* Antonela Fazzi HV Racing Team Can-Am Maverick X3 652 Javier Vélez* Gonzalo Martinez GM Motorsport Can-Am Maverick X3 653 Nicolas Zingoni* # Santiago Hanson MEC Team Polaris RZR Pro XP 654 Álvaro Chicharro Gil* Claudio Moreno Team Chile Can-Am Maverick X3 655 Álvaro Chicharro Benavente* Vicente Dagnino Team Chile Can-Am Maverick X3 657 Leandro Lopez* # Daniel Alberto Lopez GV Can-Am Maverick X3 658 Alfredo Olmedo* Daniel López Olmedo Racing Team Can-Am Maverick X3 659 Nicolas Gagliardi* Eugenio Arrieta Ferioli Racing Team Polaris RZR Pro XP 660 Luis Casteblanco* # Andres Sanchez GM Motorsport Can-Am Maverick X3

Desafío Ansenuza

Moto

Number Rider 700 Gerardo Muttigliengo* 701 Gustavo Milutín* 702 Martin Mansilla* 703 Marcos Laguno* 704 Sebastián Reartes Neri*

Quad

Number Rider 720 Mauro Melano* 721 Leonardo Strusberg* 722 Jorge Vazquez* 723 Gaston Pando* 724 Juan Pablo Diaz* 725 Nicolas Ariznavarreta* 726 Roberto Londero* 727 Juan José Alcorta*

Auto

Number Driver Class 750 Carlos Verza* T2-N 751 Cleoris Manfre* T2-N

UTV