Eryk Goczal finally a Challenger winner with Aragon victory

After a frustrating ten months, Eryk Goczał is finally atop a Challenger podium after dominating the Baja España Aragón in Spain.

Goczał set the fastest time among the fifty-seven Challenger entries across the Prologue and both timed stages, good for fourth overall in FIA World Baja Cup behind a trio of Ultimate cars. This sweep came despite some of the most stacked competition he’s faced to date that included 2023 FIA European Baja Cup class vice champion Ghislain de Mévius and the great Nasser Al-Attiyah, the latter running his maiden Challenger race and the thrice defending Baja Aragón outright winner.

The 2023 Dakar Rally SSV winner, Goczał graduated to Challenger ahead of the 2024 edition, winning a stage in his class début at the Rallye du Maroc before retiring with a mechanical failure the next day and being reprimanded for violating Moroccan law regarding starting a fire for help. He then dominated the first half of the 2024 Dakar before being disqualified midway for a noncompliant clutch. That was his last race to date before Aragón.

“In Baja Aragon I wanted to race against the best – especially the one best… and we did it,” wrote Goczał. “We defeated Nasser Al-Attiyah and I’m proud of it. These results show that step by step we are doing better and better and we are getting closer to fulfilling our dream, i.e. to the top class – T1. We still have a lot of work to do, we know where to improve, so we are already starting preparations for the next starts.”

While he came up short, de Mévius’ brother Guillaume de Mévius won the race in the FIA World Baja Cup ahead of Rokas Baciuška. It was Guillaume’s first Aragón win but the sixth for his new navigator Mathieu Baumel, who won his first five with Al-Attiyah. Baciuška, the World Rally-Raid Championship’s Challenger points leader, was running his third Baja in Ultimate with plans of moving up to the category full time in 2025.

João Ferreira beat Nani Roma for third in FIA; Roma was racing a Ford Ranger for Past-Racing in relief duty of the injured Daniel Alonso, and his fourth was good to win the Spanish Cross-Country Rally Championship points-paying side. Yazeed Al-Rajhi probably could have completed a Toyota Hilux podium sweep with de Mévius and Baciuška if not for a broken bolt in the lower A-arm during the first leg.

The weekend began on a rather inauspicious note for many Challenger and SSV drivers, who received €500 fines stemming from homologation violations during pre-race scrutineering in Teruel. Florent Tafani and Victor Verdú did not have FIA Technical Passport stickers on their cars, which were rebuilt prior to the event and the team forgot to re-add them, while 2024 Dakar SSV runner-up Jérôme de Sadeleer failed to present his roll cage homologation certificate. Pau Navarro‘s Yamaha arrived at inspections late though the FIA permitted a waiver.

Yasir Seaidan, a last-minute addition to the grid in his first Challenger start, and co-driver Omar Allahim were jointly docked €1,000 when Allahim accidentally pressed the switch to ask for medical assistance when their car suffered a flat tyre during SS1. Claude Fournier was penalised fifteen minutes the same stage after ignoring an overtake request from Andrea Succi, which Fournier and Serge Gounon explained was due to misunderstanding the data given on their Stella device. While Fournier’s penalty was officially for impeding Succi, the latter was disqualified anyway after receiving assistance from an unknown person.

Even de Mévius was not safe from the FIA’s wrath, being fined €8,000 (half suspended barring no repeeats) because two of his rims were below the mandated weight of twelve kilograms by .022 kg.

T3.U, a new subcategory of Challenger for electric and hybrid cars, made its début with Apache Automotive‘s trio of rally drivers Pierre-Louis Loubet, Charles Munster, and Julien Saunier. Munster, a newcomer to cross-country rally, finished the best of the trio with a twenty-ninth in Challenger. Loubet withdrew before the last stage in order to make the trip to Finland for the World Rally Championship-2’s Rally Finland.

Baumel was not the only repeat winner in Aragón as Tosha Schareina notched his third in a row on a bike among FIM Bajas World Cup entrants. Edgar Canet and Lorenzo Santolino rounded out the order, with Neels Theric narrowly missing out on scoring Kove Moto’s first FIM Bajas podium in fourth. Dakar Rally2 winner Harith Noah suffered a technical problem on the Prologue while his GPS malfunctioned on the last leg, but he fought his way to a seventh.

Schareina’s FIM E-xplorer World Cup team-mate Aishwarya Pissay finished second in the Women Trophy battle.

The new Trail category was a duel of Aprilia Tuareg 660s in the marque’s first time at Baja Aragón. Jacopo Cerruti, winner of the Africa Eco Race in January, overcame a crash on the second day to win ahead of Francesco Montanari. Although not grouped with the 450cc categories, Cerruti’s time would have ranked him eleventh overall.

“The rally was extremely physical in spite of being short, and it was also complicated because the cars went ahead of us on both Saturday and Sunday, making the terrain truly difficult,” commented Cerruti. “I am extremely satisfied and pleased with the way the bike performed.”

Adventure bikes and those over the traditional FIM 450cc also starred on the Spanish Open side in the Trail and MaxiTrail classes. Joan Pedrero‘s Harley-Davidson Pan America 1250 topped MaxiTrail ahead of Jordi Quer Molgó‘s KTM 890 Adventure R, while Cristian España Muñoz won Trail on a 500cc Sherco SEF Factory over the KTM 690 Enduro R of Sergi Sangra Lluch. Pedrero also claimed the Open Veteran Trophy for those over forty-five.

Other bikes in Trail included the KTM 500 EXC-F and Husqvarna FE 501. MaxiTrail also featured a 1290cc KTM Super Adventure R (fifth with Ignacio Sanchis Utrabo and eighth with Daniel Albero Puig), a Yamaha XT660Z Ténéré (Alberto Yañez García, sixth), and a BMW F 850 GS (Fernando Paz Salinas, seventh).

“Congratulations to Joan and the entire team for this incredible achievement,” said Kolja Rebstock, the regional vice president of Europe, Middle East, and Africa for Harley-Davidson. “The fortieth edition of the prestigious Baja Aragón marks a historic milestone and allows us to once again demonstrate that the Pan America delivers unmatched results both on- and off-road.”

Overall results

FIA

Ultimate

Finish Overall Finish Number Driver Co-Driver Team Vehicle Class Time Margin 1 1 204 Guillaume de Mévius Mathieu Baumel Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 6:12:26.5 Leader 2 2 202 Rokas Baciuška Oriol Vidal Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 6:18:53.3 + 6:26.8 3 3 201 João Ferreira Filipe Palmeiro X-raid Mini JCW Team Mini John Cooper Works Rally Plus T1+ 6:19:29.9 + 7:03.4 4 5 206 Nani Roma Alex Haro Past-Racing Ford Ranger T1+ T1+ 6:28:28.4 + 13:01.9 5 6 203 Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveiras Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 6:32:58.0 + 20:31.5 6 12 210 Alejandro Martins David Monteiro Alejandro Martins Mini John Cooper Works Rally Plus T1+ 6:44:48.1 + 32:21.6 7 16 213 José Rogeira Paulo Jorge Capela Past-Racing Ford Ranger T1+ T1+ 6:54:52.4 + 42:25.9 8 22 214 Maria Luís Gameiro José Marques Maria Luís Gameiro Mini John Cooper Works Rally Plus T1+ 7:05:29.6 + 53:03.1 9 25 216 Victor Versteijnen Teun van Dal DaklaPack Rallysport Red-Lined Nissan Navara VK50 T1.1 7:07:17.8 + 54:51.3 10 66 215 Dave Klaassen Tessa Rooth DaklaPack Rallysport Red-Lined Nissan Navara VK50 T1.1 8:22:42.2 + 2:10:15.7 11 67 227 Domingo Román Óscar Bravo TH-Trucks Team Mitsubishi L200 T1.1 8:23:07.6 + 2:10:41.1 12 68 226 Alberto Morganti Massimiliano Catarsi Alberto Morganti Mitsubishi Pajero T1.1 8:29:06.3 + 2:16:39.8 13 70 223 João Franco Vasco Franco João Franco Mercedes-Benz V230 TD T1.1 8:44:52.3 + 2:32:25.8 14 72 200 Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 9:57:01.8 + 3:44:35.3 15 73 211 Martin Kaczmarski Armand Monleón Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 10:10:30.5 + 3:58:04.0 16 78 221 Markus Walcher Stephan Preuss Overdrive Racing Red-Lined Nissan Navara VK50 T1.1 12:43:30.5 + 6:31:04.0 17 80 205 Mathieu Serradori Loïc Minaudier Serradori Racing Team Century CR7-T T1+ 15:12:11.3 + 8:59:44.8 18 87 224 Mihai Ban Catalin Ion Stefan Transilvania Rally Team Ford Ranger T1.1 16:16:57.7 + 10:04:31.2 DNF DNF 207 Magdalena Zajac Błażej Czekan Proxcars TME Rally Team Toyota Hilux Overdrive T1.1 DNF N/A DNF DNF 208 João Ramos Jorge Carvalho João Ramos Toyota Hilux Overdrive T1+ DNF N/A DNF DNF 209 Santiago Carnicer Sergio Peinado Santiago Carnicer Toyota Hilux Overdrive T1+ DNF N/A DNF DNF 212 João Lourenço Jorde Monteiro João Lourenço Mitsubishi Racing Lancer T1.1 DNF N/A DNF DNF 217 José Luis García Manuel Navarro Escudería Villa de Llanes Mini John Cooper Works Rally Plus T1.1 DNF N/A DNF DNF 218 Miguel Ángel Urkiola Ion Del Cid Club Deportivo Dago Toyota Hilux Overdrive T1.1 DNF N/A DNF DNF 222 Hugo Raposo Rafael Lutas Hugo Raposo Nissan Proto X T1.1 DNF N/A

Challenger

Finish Overall Finish Number Driver Co-Driver Team Vehicle Class Time Margin 1 4 307 Eryk Goczał Oriol Mena EnergyLandia Rally Team Taurus T3 Max T3.1 6:23:56.1 Leader 2 7 305 Ghislain de Mévius Johan Jalet GRallyTeam GRally OT3 T3.1 6:38:33.8 + 14:37.7 3 8 300 Nasser Al-Attiyah Édouard Boulanger Taurus B.V. Taurus T3 Max T3.1 6:39:11.6 + 15:15.5 4 9 343 Emilio Fernandez Álvaro León Quitanilla Emilio Fernandez Taurus T3 Max T3.1 6:39:23.1 + 15:27.0 5 10 303 João Dias Pedro Ré Santag Racing GRally OT3 T3.1 6:42:17.7 + 18:21.6 6 11 311 Rui Carneiro Ola Foene GRallyTeam GRally OT3 T3.1 6:42:22.8 + 18:26.7 7 14 304 Eduard Pons Jaume Betriu Past-Racing Taurus T3 Max T3.1 6:49:59.7 + 26:03.6 8 15 326 Roberto Rodriguez Herman Rodriguez Herrador Factory Team Herrator Inzane X3 T3.1 6:52:41.4 + 28:45.3 9 17 336 Puck Klaassen Augusto Sanz GRallyTeam GRally OT3 T3.1 6:56:29.9 + 32:33.8 10 18 335 Michał Goczał François Cazalet EnergyLandia Rally Team Taurus T3 Max T3.1 6:56:36.8 + 32:40.7 11 19 331 Pedro Carvalho Nuno Morais Pedro Carvalho Can-Am Maverick X3 T3.1 6:58:09.1 + 34:13.0 12 21 322 Grégoire de Mévius André Leyh GRallyTeam GRally OT3 T3.1 7:04:08.3 + 40:12.2 13 23 320 Paulo Jorge Rodrigues Gonçalo Luis Reis Paulo Jorge Rodrigues Can-Am Maverick X3 T3.1 7:07:11.3 + 43:15.2 14 26 328 Nuno Madeira Nelson Ramos Nuno Madeira Can-Am Maverick X3 T3.1 7:07:29.1 + 43:33.0 15 27 317 Rui Farinha Rui Pita Santag Racing Can-Am Maverick X3 T3.1 7:07:43.0 + 43:46.9 16 28 301 Diego Martinez Sergio Lafuente South Racing Can-Am Can-Am Maverick X3 T3.1 7:07:46.6 + 43:50.5 17 29 348 Benjamin Favre Patrick Antoniolli MMP Compétition MMP Can-Am T3 T3.1 7:10:09.2 + 46:13.1 18 30 330 Lukas Lauda Stefan Henken South Racing Can-Am Can-Am Maverick X3 T3.1 7:12:35.7 + 48:39.6 19 31 355 Romauld Lasne Delphine Delfino Romauld Lasne Can-Am Maverick X3 T3.1 7:13:20.1 + 49:24.0 20 33 321 Rubén Gracia Diego Vallejo GPR Sport GPR 24 T3.1 7:17:00.5 + 53:04.4 21 35 347 Óscar Ral Verdú Xavier Blanco Óscar Ral Verdú Taurus T3 Max T3.1 7:17:25.1 + 53:29.0 22 36 337 Victor Verdú Alfonso Vicende de Miguel Escudería JMP Racing MMP Can-Am T3 T3.1 7:17:26.2 + 53:30.1 23 43 318 Anja Van Loon Floor Maten South Racing Can-Am Can-Am Maverick X3 T3.1 7:28:59.9 + 1:05:03.8 24 44 313 Otavio Sousa João Miranda Santag Racing GRally OT3 T3.1 7:29:31.2 + 1:05:35.1 25 46 323 Mário Fránco Rui Fránco X-raid Yamaha Supported Team Yamaha YXZ1000R T3.1 7:32:12.6 + 1:08:16.5 26 47 312 Jesús Fuster Carlos Fernandez Herrador Factory Team Herrator Inzane X3 T3.1 7:34:30.3 + 1:10:34.2 27 48 338 Christophe Cresp Jean Brucy MMP Compétition MMP Can-Am T3 T3.1 7:38:41.2 + 1:14:45.1 28 49 316 Thomas Bell Patrick McMurren Thomas Bell Herrator Inzane X3 T3.1 7:41:08.0 + 1:17:11.9 29 51 341 Charles Munster Loïc Dumont Apache Automotive Apache APH-01 T3.U 7:41:20.6 + 1:17:24.5 30 52 327 Pim Klaassen Mark Laan DaklaPack Rallysport Taurus T3 Max T3.1 7:45:26.4 + 1:21:30.3 31 53 306 Pau Navarro Annett Quandt X-raid Yamaha Supported Team Yamaha YXZ1000R T3.1 7:49:24.9 + 1:25:28.8 32 55 357 Yasir Seaidan Omar Allahim Nasser Racing Camp Taurus T3 Max T3.1 7:57:56.9 + 1:34:00.8 33 58 319 Enrique Reyes Carlos Ruiz Gedeser XXI S.L. VM Competición Ordaz-R T3.1 7:59:38.8 + 1:35:42.7 34 59 356 Flip Vic Gerhard Schmiedberger Flip Vic Can-Am Maverick X3 T3.1 7:59:46.6 + 1:35:50.5 35 60 346 Jedidia Favre Paul Durame MMP Compétition MMP Can-Am T3 T3.1 8:03:23.3 + 1:39:27.2 36 61 351 Richard Aczel Allan Harryman Richard Aczel Arcane T3 T3.1 8:05:53.5 + 1:41:57.4 37 62 344 Kévin Jimenez Sébastien Delaunay MMP Compétition MMP Can-Am T3 T3.1 8:07:07.5 + 1:43:11.4 38 63 340 Rine Streppel Lisette Bakker Rine Streppel Arcane T3 T3.1 8:15:18.0 + 1:51:21.9 39 64 334 Douglas Ross Andrew Ross South Racing Can-Am Can-Am Maverick X3 T3.1 8:17:41.7 + 1:53:45.6 40 65 329 Amandio Alves André Lopes MMP Compétition MMP Can-Am T3 T3.1 8:18:24.9 + 1:54:28.8 41 75 302 Khalid Aljafla Andrei Rudnitski Taurus B.V. Taurus T3 Max T3.1 10:27:44.7 + 4:03:48.6 42 76 345 Julien Saunier Benjamin Boulloud Apache APH-01 Apache APH-01 T3.U 10:29:15.0 + 4:05:18.9 43 79 349 Florent Tafani Arnaud Aranthabe Florent Tafani PH Sport Zephyr T3.1 12:59:19.0 + 6:35:22.9 44 81 308 Marek Goczał Maciej Marton EnergyLandia Rally Team Taurus T3 Max T3.1 15:21:06.6 + 8:57:10.5 45 82 309 Erik Van Loon Hein Verschuuren South Racing Can-Am Can-Am Maverick X3 T3.1 15:22:25.1 + 8:58:29.0 46 83 339 Daniel Silva Gonçalo Magalhaes Daniel Silva Taurus T3 Max T3.1 15:24:56.1 + 9:01:00.0 47 84 324 Jose Maria Naranjo Jose Antonio Alvarez Escudería JMP Racing JMPR T3 T3.1 15:30:57.2 + 9:07:01.1 48 85 352 Gerald Blanco Frederic Rubio Gerald Blanco Can-Am Maverick X3 T3.1 15:36:42.3 + 14:42:46.2 DNF DNF 310 Tiago Reis Paulo FIuza Tiago Reis Taurus T3 Max T3.1 DNF N/A DNF DNF 314 Ricardo Porém Nuno Sousa MMP Compétition MMP Can-Am T3 T3.1 DNF N/A DNF DNF 325 Luis Cidade Pedro Mendonça Luis Cidade Can-Am Maverick X3 T3.1 DNF N/A DNF DNF 332 Pierre-Louis Loubet Antoine Sanchez Apache Automotive Apache APH-01 T3.U DNF N/A DNF DNF 333 Pedro Gonçalves Luis Engeitado X-raid Yamaha Supported Team Yamaha YXZ1000R T3.1 DNF N/A DNF DNF 342 Bernd Hioffmann Ruben Saldaña Herrador Factory Team Herrator Inzane X3 T3.1 DNF N/A DNF DNF 350 Michel Visy Maxime Guillaume Michel Visy Can-Am Maverick X3 T3.1 DNF N/A DNF DNF 353 Michel Salvatore Peter Serra Michel Salvatore Can-Am Maverick X3 T3.1 DNF N/A DNF DNF 354 Mark Mustermann Michael Zajc Mark Mustermann Can-Am Maverick X3 T3.1 DNF N/A

SSV

Finish Overall Finish Number Driver Co-Driver Team Vehicle Time Margin 1 13 410 Gonçalo Guerreiro Jose Sá Pires Gonçalo Guerreiro Polaris RZR Pro R Sport 6:48:12.2 Leader 2 20 407 Ruben Jorge Rodrigues Rui Paolo Ruben Jorge Rodrigues Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:01:50.3 + 13:38.1 3 24 421 Paul Severn Max Delfino Paul Severn Polaris RZR Pro R Sport 7:07:11.3 + 18:59.1 4 32 415 Eric Galgani Bruno Larroquet Eric Galgani Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:14:20.0 + 26:07.9 5 34 424 Christine GZ Marion Andrieu TC Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:17:11.6 + 28:59.4 6 37 401 Miguel Toril Rosa Romero Escudería JMP Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:19:07.4 + 30:55.2 7 38 414 Rafael Muñoz Daniel Camara Federación Andaluza de Automovilismo Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:22:55.3 + 34:43.1 8 39 405 Amerigo Ventura Erika Mingozzi Quaddy Racing Yamaha YXZ1000R 7:23:32.1 + 35:19.9 9 40 422 Heathcliff Zingraf Eric Bersey Heathcliff Zingraf Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:25:07.4 + 36:55.2 10 41 409 Adrien Choblet Laurent Magat Adrien Choblet Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:25:40.0 + 37:27.9 11 42 419 Carlos Tatay David Nieto TH-Trucks Team Polaris RZR Pro R Sport 7:26:20.5 + 38:08.3 12 45 402 Alex Toril Pedro Lopez Escudería JMP Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:31:48.4 + 43:36.2 13 50 400 Fernando Álvarez Xavier Panseri South Racing Can-Am Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:41:16.8 + 53:04.6 14 54 417 Julian Regidor Sonia Ledesma Herrador Factory Team Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:52:58.5 + 1:04:46.3 15 56 423 Jérôme Daniel Nicolas Larroquet Jérôme Daniel Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:58:28.7 + 1:10:16.5 16 57 412 Filipe Lopes Fabio dos Santos Filipe Manuel Ancieto Lopes Can-Am Maverick XRS Turbo RR 7:59:18.2 + 1:11:06.0 17 69 404 Ibrahim Almuhna Faisal Alsuwayh Almuhna Racers Can-Am Maverick XRS Turbo RR 8:30:00.5 + 1:41:48.3 18 71 403 Claude Fournier Serge Gounon MMP Compétition Can-Am Maverick XRS Turbo RR 8:48:37.6 + 2:00:25.4 19 74 406 Jérôme de Sadeleer Michaël Metge MMP Compétition Can-Am Maverick XRS Turbo RR 10:22:13.8 + 3:34:01.6 20 77 420 Sean Haran Martin Hales Sean Haran Polaris RZR Pro R Sport 10:31:27.3 + 3:43:15.01 21 86 416 Jose Gayoso Javier Ramiro TH-Trucks Team Polaris RZR Pro R Sport 16:00:59.0 + 9:12:46.9 DNF DNF 408 Federico Mogni David Aguado TH-Trucks Team Polaris RZR Pro R Sport DNF N/A DNF DNF 411 Carlos Vento Sanchez Bernado Ferreira Carlos Vento Sanchez Can-Am Maverick XRS Turbo RR DNF N/A DNF DNF 426 Cristiano de Sousa Batista Fausto Mota Santag Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR DNF N/A DSQ DSQ 413 Andrea Succi Salvatore Massimo TH-Trucks Team Polaris RZR Pro R Sport DSQ N/A

Truck

Finish Number Driver Co-Driver Mechanic Team Vehicle Time Margin 1 800 Martin Macík Jr. František Tomášek David Švanda MM Technology LIAZ 111.154 5:12:24.6 Leader 2 804 Claudio Bellina Marco Arnoletti Bruno Gotti MM Technology IVECO EVO 3 5:30:23.4 + 17:58.8 3 801 Richard de Groot Jan Hulsebosch Jan van der Vaet Firemen Dakarteam IVECO PowerStar 5:32:47.4 + 20:22.8 4 802 Javier Mariezcurrena Echeverria Angel Irribarren Sanzberro Facunda Martin Vitoria Salaverria Tibau Team IVECO 4×4 DRNL 5:38;13.2 + 25:48.6 5 803 Florian Skibba Maurer Hans-Christian Kersten Metzen MM Technology IVECO EVO 1 5:38:37.0 + 26:12.4 6 805 Alberto Pezzota Daniel Nembrini Paolo Arici MM Technology IVECO EVO 1 6:09:14.4 + 56:49.8 7 806 Alberto Alonso Romero Alejandro Mozuelos Del Rio Jose Santillán-Ortega TH-Trucks Team MAN GA 480 6:10:19.1 + 57:54.5 8 810 Richard Gonzalez Jean-Philippe Salviat Xavier Mouhica Richard Gonzalez Mercedes-Benz 1844 AK 6:20:28.1 + 1:03:03.5 9 812 María Helena Tarruell Tibau Jaqueline Ricci Rebeca Aramburu Tibau Team IVECO PowerStar 6:21:50.5 + 1:09:25.9 10 809 Jordi Esteve Francisco Jose Pardo Benito Jorge Pujol Fornos Tibau Team DAF FT XF 105 7:59:41.3 + 2:47:16.7 DNF 807 Javier Jacoste Oca Jordi Santanach Sanchez Marta Oliveras Puigoriol Escudería Costa Daurada MAN TGA DNF N/A DNF 808 Javier Herrero Alfonso Herrero Fernandez Rodrigo de la Calle Sanchez Escudería Centro IVECO EuroTrakker DNF N/A DNF 811 Albert Casabona Suárez Tabatha Romon Hera Albert Casabona Vilaseca TH-Trucks Team Mercedes-Benz 1844 AK DNF N/A

FIM

450cc

Finish Number Rider Team Bike Time Margin 1 1 Tosha Schareina Monster Energy Honda Rally Team Honda CRF450 Rally 6:56:18 Leader 2 9 Edgar Canet Xraids Experience KTM 450 EXC-F 7:00:34 + 4:16 3 3 Lorenzo Santolino Sherco TVS Rally Factory Team Sherco 450 SEF Rally 7:06:14 + 9:56 4 4 Neels Theric Kove Moto Kove 450 Rally 7:07:29 + 1111 5 11 Martim Ventura Martim Ventura Husqvarna FE 450 7:13:57 + 17:39 6 6 Bruno Santos Momento TT Motos Husqvarna FR 450 Rally 7:24:41 + 28:23 7 5 Harith Noah Sherco TVS Rally Factory Team Sherco 450 SEF Rally 7:25:58 + 29:40 8 23 David Casteu David Casteu Husqvarna 450 Rally Replica 7:29:46 + 33:28 9 12 David Megre David Megre Kawasaki KX450X 7:41:28 + 45:10 10 19 José Ramón Colomar Joyride Race Service KTM 450 Rally Replica 7:56:03 + 59:45 11 8 Abdullah Al-Shatti MX Ride Dubai Kawasaki KX450X 8:03:19 + 1:07:01 12 16 Pedro Pinheiro Pedro Pinheiro Husqvarna 450 Rally Replica 8:06:26 + 1:10:08 13 17 Pedro Bianchi Prata Pedro Bianchi Prata Honda CRF450RX 8:08:32 + 1:12:14 14 2 Mohammed Al-Balooshi MX Ride Dubai Husqvarna FE 450 8:14:14 + 1:17:56 15 18 Sara García # Sara Garcia Yamaha WRF450 Rally 8:14:15 + 1:17:57 16 13 Rafic Eid Rafic Eid Honda CRF450RX 8:17:31 + 1:21:13 17 20 Paulo Cardoso Paulo Cardoso Kawasaki KX450X 8:19:03 + 1:22:45 18 10 Abdulhalim Al-Mogeera Abdulahim Al-Mogeera KTM 450 Rally Replica 8:22:04 + 1:25:46 19 22 Samuel Shajan Jacob Sherco TVS Rally Factory Team Sherco 450 SEF Rally 8:22:27 + 1:6:09 20 15 Filip Grot Filip Grot GasGas RX 450F Replica 8:38:19 + 1:42:01 21 26 Stephane Grignac Stephane Grignac KTM 450 Rally Replica 8:39:51 + 1:43:33 22 24 Ashish Raorane Xraids Experience KTM 450 Rally Factory Replica 8:42:17 + 1:45:59 23 14 Rafa Marques Rafa Marques Fantic XEF Rally 9:11:33 + 2:15:15 24 21 Aishwarya Pissay # Sherco TVS Rally Factory Team Sherco 450 SEF Rally 9:20:31 + 2:24:13 25 25 Tanika Shanbhag # Xraids Experience KTM 450 EXC-F 9:34:33 + 2:38:15 26 7 Sunier Kove Moto Kove 450 Rally 11:18:32 + 4:22:14 Bold – Junior Trophy

Italics – Veteran Trophy

# – Women Trophy

Quad

Finish Number Rider Team Quad Time Margin 1 102 Jérôme Connart Jérôme Connart Yamaha Raptor 700 7:49:12 Leader 2 101 Toni Vingut Toni Vingut Yamaha Raptor 700 8:02:26 + 13:14 3 104 Marcin Wilkołek Polaris Polska Racing Team Yamaha Raptor 700 8:11:29 + 22:17

Trail

Finish Number Rider Team Bike Time Margin 1 31 Jacopo Cerutti Aprilia Racing Aprilia Tuareg 660 Rally 7:32:50 Leader 2 30 Francesco Montanari Aprilia Racing Aprilia Tuareg 660 Rally 7:47:46 + 14:56

National class winners

CET Raid TT

Class Number Rider Team Vehicle Time 450cc 45 Arnau Lledó Parés Team Lledó Fantic XEF Rally 7:32:02.0 Junior 45 Arnau Lledó Parés Team Lledó Fantic XEF Rally 7:32:02.0 MaxiTrail 89 Joan Pedrero Harley-Davidson Harley-Davidson Pan America 1250 7:50:39.0 Quads 127 Victor Carles Ainoza Monegros Desert Honda TRX450R 7:52:32.0 Trail 81 Cristian España Muñoz Team Race Your Life Sherco SEF Factory 7:27:42.0 Veteran 89 Joan Pedrero Harley-Davidson Harley-Davidson Pan America 1250 7:50:39.0

CERTT