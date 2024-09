2024 Rallye du Maroc: 271 on entry list

The Rallye du Maroc is rather paradoxical in that it is both a finale and a beginning. On one hand, it is the last race of the World Rally-Raid Championship as racers gun for their last shots at a title. On the other hand, it is also a dress rehearsal for those planning to do the following year’s Dakar Rally, meaning drivers and riders are often using the race to hone their skills in new confines or environments.

Nasser Al-Attiyah is doing both. He enters Morocco with a 25-point lead over Yazeed Al-Rajhi, but after running the first four races in a Prodrive will be looking to complete the three-peat in the début for the Dacia Sandrider. Dacia colleagues Cristina Gutiérrez and Sébastien Loeb make their return to the series after only racing the Dakar Rally in a Challenger car and Prodrive Hunter, respectively; it will be the former’s first Ultimate race.

X-raid Team will field their new Mini John Cooper Works Rally 3.0i, which uses a gasoline engine instead of diesel. Besides their usual driver João Ferreira, the 3.0i will also be piloted by newcomers Guillaume de Mévius and Guerlain Chicherit, who departed Overdrive Racing earlier in the week to that team’s surprise.

Dakar overall winner Carlos Sainz is in his third different car of the season as he takes over the new Ford Raptor from M-Sport. Matthew Wilson, the son of M-Sport head Malcolm Wilson, is also driving a Raptor in his first W2RC start. Although Mitch Guthrie has joined the team, he is tentatively entered in a Taurus like usual. Since the Raptor will not be fully homologated by the FIA until 2025, it is technically classified as an Experimental (EXP) entry.

The Experimental label is also applied to the much anticipated Can-Am Maverick R. While the desert side-by-side has been used in W2RC races before, Morocco will be its maiden rally under FIA sanction in the SSV class. Most Maverick Rs are from South Racing Can-Am, though three-time Dakar champion Francisco López Contardo drops down from Challenger to SSV to race one of his own while BTR has prepared some for those like Ultimate veteran Christian Lavieille. Manuel Andújar, the newly crowned World Champion in Quads, returns to the W2RC in a Maverick R of his own.

While there are still four Quads entered, the class has degraded severely as they will no longer be at the Dakar starting 2025. As a result, most riders like Andújar have opted to switch to cars or side-by-sides. Twice Dakar Quad champion Alexandre Giroud is now the driver of a GRally OT3 in Challenger and Pablo Copetti is driving a Can-Am SSV, while 2023 W2RC winner Laisvydas Kancius is the navigator for Gintas Petrus in Ultimate.

Charan Moore, the 2023 Dakar Original by Motul winner, has ended his bike career and will call the shots for Puck Klaassen‘s OT3 at GRallyTeam.

Rivalling the OT3 and Can-Am Mavericks in Challenger, the Goczał family leads the Taurus T3 Max crew with their newly formed EnergyLandia Taurus Factory Team.

Fidel Castillo Ruiz is entered in his return to racing after suffering a proximal collarbone fracture and pulmonary contusion at the Hungarian Baja in August.

Although in Morocco, American desert racing will be well represented as Can-Am ambassador Hunter Miller heads from the Texas Outlaws and King of the Hammers to rally raid, joined by former Dakar bike racer Andrew Short as navigator. Father/son duo Craig and Zach Lumsden, who both have SCORE International and Pikes Peak experience, are racing Mavericks as well. Lawrence Janesky arrives at the race fresh off a class runner-up at the Vegas to Reno.

Of the 126 FIA entries, forty-three comprise the Ultimate class while thirty-nine are in Challenger, thirty-six in SSV, seven in Truck, and one in Stock. The FIM side sees 136 bikes with twelve in RallyGP, 112 in Rally2, eight in Rally3, and four for Quads.

Fifty-seven of the Rally2 riders are on the Road to Dakar, where the best of all of them earns free registration for the 2025 or 2026 Dakar Rally. While some like Nerimantas Jucius had already been accepted for the 2025 race, winning the RtD would provide some relief in the expenses. On the other hand, those who were rejected can change the Amaury Sport Organisation’s minds with a strong outing in Morocco even if they do not win the RtD.

The race begins on 6 October and runs through 11 October. With over a week until it kicks off, the entry list released Thursday will certainly have differences from the actual competitors who show up, most notably listing Oriol Vidal as Rokas Baciuška‘s navigator as he had registered beforehand, only for an injury to ultimately keep him on the sidelines.

FIA

Ultimate

Number Driver Co-Driver Team Vehicle Class 200 Nasser Al-Attiyah Édouard Boulanger Dacia Sandriders Dacia Sandrider T1+ 201 Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 202 Lucas Moraes Armand Monleón Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux T1+ 203 Carlos Sainz* Lucas Cruz Ford M-Sport Ford Raptor T1+ † 205 Guerlain Chicherit Alexandre Winocq X-raid Mini JCW Team Mini John Cooper Works Rally 3.0i T1+ 206 Guillaume de Mévius Mathieu Baumel X-raid Mini JCW Team Mini John Cooper Works Rally 3.0i T1+ 207 Seth Quintero Dennis Zenz Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux T1+ 208 Denis Krotov Konstantin Zhiltsov Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 209 Martin Prokop Viktor Chytka ORLEN JIPOCAR Team Ford Raptor RS Cross Country T1+ 210 João Ferreira Filipe Palmeiro X-raid Mini JCW Team Mini John Cooper Works Rally 3.0i T1+ 211 Marcos Baumgart Kleber Cincea X Rally Team Prodrive Hunter T1+ 212 Cristina Gutiérrez* Pablo Moreno Dacia Sandriders Dacia Sandrider T1+ 214 Mathieu Serradori Loïc Minaudier Serradori Racing Team Century CR7-T T1+ 215 Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 218 Pau Navarro Alejandro López Past-Racing Ford Ranger T1+ 219 Sébastien Loeb* Fabian Lurquin Dacia Sandriders Dacia Sandrider T1+ 220 Matthew Wilson* Stuart Loudon Ford M-Sport Ford Raptor T1+ † 221 Martin Kaczmarski* Xavier Panseri Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 222 Isidre Esteve* José Maria Villalobos Repsol Toyota Rally Team Toyota Hilux Overdrive T1+ 223 Aliyyah Koloc Sébastien Delaunay Buggyra ZM Racing Red-Lined REVO+ T1+ 224 Hernán Garcés* Juan Pablo Latrach Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive T1+ 226 Daniel Alonso* Candido Carrera Past-Racing Ford Ranger T1+ 227 Rik Van Den Brink* Hendrik Gerardus Heimans Serradori Racing Team Century CR7-T T1+ 228 Guoyu Zhang* Wang Yicheng YunXiang Racing Toyota Hilux T1+ 229 Eugenio Amos Paolo Ceci MD Rallye Sport MD Optimus T1.2 230 Maik Willems* Marcel Snijders Bastion Hotels Dakar Team Toyota Hilux T1+ 231 Zi Yunliang* Sha He YunXiang Racing Toyota Hilux T1+ 232 Benoit Fretin* Cédric Duple YDEO Competition Century CR6 T1.2 233 Gintas Petrus* Laisvydas Kancius Petrus Racing Team MD Optimus T1 234 Jean-Luc Ceccaldi Delphine Delfino JLC Racing MD Optimus T1 235 Tomasz Baranowski* Konrad Dudzinski Finarto Racing Toyota Hilux T1.1 236 Jean-Rémy Bergounhe* Pascal Larroque MD Rallye Sport MD Optimus T1.2 237 Mike van Eikeren* Jasper Riezebos MP Rallysport Century CR6 T1.2 239 Magdalena Zajac* Błażej Czekan Proxcars TME Rally Team Toyota Hilux T1.1 240 Benoit Maurice* Frédéric Ganache Objectif Dunes MD Optimus T1.2 241 David Gerard* Pascal Delacour Nominoe Aventures MD Rallye MD Optimis EVO 4 T1.2 242 Frédéric Chesneau* Lionel Romanin Skybox Rally-Raid Century CR6 T1.2 244 Gérard Tramoni* Didier Belivier Team 100% SUD OUEST Fouquet BV2 T1.2 245 Nicolas Delencre* Jonathan Lurquin Dunbee Dunbee 2WD T1.2 246 Nandu Jubany* Marc Solà MD Rallye Sport MD Optimus T1.2 248 Vincent Vroninks* Dave Berghmans Red-Lined Motorsport Nissan Red-Lined T1.1 249 Sam Heyvaert* Krzysztof Zolty Red-Lined Motorsport Nissan Red-Lined T1.1 250 Koen Wauters* Kurt Keysers Feryn Dakar Sport Toyota Hilux Overdrive T1.1 * – Not competing for World Rally-Raid Championship points

† – Experimental (EXP)

Challenger

Number Driver Co-Driver Team Vehicle Class 300 Rokas Baciuška TBA Can-Am Factory Team Can-Am Maverick X3 T3.1 301 Nicolás Cavigliasso Valentina Pertegarini Wevers Sport Taurus T3 Max T3.1 302 Marcelo Gastaldi Carlos Sachs BBR Motorsport Taurus T3 Max T3.1 303 Dania Akeel Stéphane Duple BBR Motorsport Taurus T3 Max T3.1 304 Mitch Guthrie Kellon Walch Red Bull Off-Road Junior Team Taurus T3 Max T3.1 305 Ricardo Porém Nuno Sousa MMP Compétition MMP Can-Am T3 T3.1 306 Mário Franco Rui Franco Franco Sport Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1 307 Eryk Goczał Oriol Mena EnergyLandia Taurus Factory Team Taurus T3 Max T3.1 308 Marek Goczał Maciej Marton EnergyLandia Taurus Factory Team Taurus T3 Max T3.1 310 João Dias* João Miranda Santag Racing GRally OT3 T3.1 311 Lionel Baud Lucie Baud GRallyTeam GRally OT3 T3.1 312 Rui Carneiro* Ola Fløene GRallyTeam Taurus T3 Max T3.1 314 Emilio Fernández* Álvaro Leon RaceSeven Can-Am Maverick X3 T3.1 315 Lawrence Janesky* Bruno Jacomy South Racing Can-Am Can-Am Maverick X3 T3.1 316 Adam Kuś* Dmytro Tsyro AKPOL Taurus T3 Max T3.1 317 Puck Klaassen* Charan Moore GRallyTeam GRally OT3 T3.1 318 Zach Lumsden* Shannon Moham South Racing Can-Am Can-Am Maverick X3 T3.1 319 Alexandre Giroud* Jeremy Jacomelli GRallyTeam GRally OT3 T3.1 320 Richard Aczel* Wouter Rosegaar Arcane Racing Arcane T3 T3.1 321 Pedro Gonçalves* Luis Engeitado Franco Sport Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1 322 Michał Goczał Diego Ortega EnergyLandia Taurus Factory Team Taurus T3 Max T3.1 323 Charles Munster* Loïc Dumont Bernard Munster Autosport Apache APH-01 T3.U 324 Ahmed Alkuwari* Augusto Sanz Nasser Racing Taurus T3 Max T3.1 325 Craig Lumsden* Jamie Lambert South Racing Can-Am Can-Am Maverick X3 T3.1 326 Maria Gameiro* José Marques Franco Sport Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1 327 Riné Streppel* Lisette Bakker Arcane Racing Arcane T3 T3.1 328 Oscar Ral* Xavier Blanco Buggy Masters Taurus T3 Max T3.1 329 Pál Lónyai* Aleksei Kuzmich X-raid Yamaha Supported Team Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1 330 Hans Weijs Jr.* Dennis Murphy Arcane Racing Arcane T3 T3.1 332 Abdulaziz Al-Kuwari* Nasser Al-Kuwari Nasser Racing Taurus T3 Max T3.1 333 Lex Peters* Mark Salomons Arcane Racing Arcane T3 T3.1 334 Oscar Olivas* Luis Barrios BE Racing Can-Am Maverick X3 T3.1 336 Joan Piferrer* Joan Rubi Buggy Masters Can-Am Maverick X3 T3.1 338 Louis Baudrand* Rémi Boulanger Bernard Munster Autosport Apache APH-01 T3.U 339 Francis Balocchi* Anthony Pes MMP Compétition MMP Can-Am T3 T3.1 340 Pamela Bozzano* Enio Bozzano BBR Motorsport Taurus T3 Max T3.1 341 Aurélien Bouchet* Elisa Huguenin ABConcept / BTR PH Sport Zephyr Phase 2 T3.1 342 Jawhara Bennani* El Amine Guessous Africa Rallye Team Can-Am Maverick X3 T3.1

SSV

Number Driver Co-Driver Team Vehicle Class 400 Sebastián Guayasamín Fernando Acosta BE Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 401 Yasir Seaidan Michaël Metge MMP Compétition Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 402 Ricardo Ramilo Sergi Brugué Scuderia Ramilo Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 403 Rebecca Busi Sergio Lafuente OnlyFans Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 404 Enrico Gaspari Ricardo Torlaschi TH-Trucks Polaris RZR Pro R Sport SSV 405 Claude Fournier Serge Gounon MMP Compétition Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 406 Francisco López Contardo Sebastian Cesana Can-Am Factory Team Can-Am Maverick R E2.T4 † 408 Hélder Rodrigues Gonçalo Reis Old Friends Rally Team Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 409 Erik Van Loon Henrie Verschuuren South Racing Can-Am Can-Am Maverick R E2.T4 † 410 Christian Lavieille Valentin Sarreaud BTR Racing Team Can-Am Maverick R E2.T4 † 411 Alexandre Pinto Bernardo Oliveira Old Friends Rally Team Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 412 Juan Miguel Fidel Javier Ventaja Herrador Factory Team Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 414 Fidel Castillo Ruiz Fausto Mota BE Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 415 Hunter Miller Andrew Short Can-Am Factory Team Can-Am Maverick R E2.T4 † 416 Manuel Andújar Bernardo Graue South Racing Can-Am Can-Am Maverick R E2.T4 † 417 Juan Manuel Maña Giovanna Di Blasi BE Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 418 Paul James Severn Max Delfino Xtremeplus Polaris RZR Pro R Sport SSV 419 William Grarre Vincent Ferri Team Horizon Off-Road Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 420 Alexander Toril Pedro López Escudería JMP Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 421 Andrea Schiumarini Nuncio Coffaro TH-Trucks Polaris RZR Pro R Sport SSV 422 Adrien Choblet Laurent Magat Team Casteu Trophy Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 423 Jérôme Daniel Nicolas Larroquet Team Casteu Trophy Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 425 Carlos Vento Julian Villarrubia Old Friends Rally Team Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 426 Aleksander Szustkowski Jaroslaw Kazberuk Xtremeplus Polaris RZR Pro R Sport SSV 427 José Óscar Nogueira Arcelio Couto Old Friends Rally Team Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 428 Benoit Lepietre Rodrigue Relmy-Madinska BTR Racing Team Can-Am Maverick R E2.T4 † 429 Roger Grouwels Jan Pieter van der Stelt QFF Adventures Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 430 Jérémie Renou Antoine Sanchez YDEO Competition Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 431 Grzegorz Brochocki Grzegorz Komar Overlimit Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 432 Pablo Copetti Hansen Santiago MMP Compétition Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 433 Michaël Devos Xavier Hottelet Ndoki Racing Team Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 434 José Ignacio Gayoso Santiago Ramiro TH-Trucks Polaris RZR Pro R Sport SSV 435 Bertrand Honvault Kevin Bailly Drag’on Rally Race Service Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 436 Gauthier Honvault Maxime Braulle Drag’on Rally Race Service Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV 437 Domingo Román Óscar Bravo TH-Trucks Polaris RZR Pro R Sport SSV 438 Francisco Guedes Rui Pita Santag Racing Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV

Stock

Number Driver Co-Driver Team Vehicle 500 Ronald Basso* Jean-Pierre Garcin Team Land Cruiser Toyota Auto Body Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Truck

Number Driver Co-Driver Mechanic Team Vehicle 600 Martin Macík Jr. František Tomášek TBA MM Technology IVECO PowerStar 601 Aleš Loprais David Křípal Bernard der Kinderen InstaTrade Loprais Team De Rooy FPT IVECO PowerStar 602 Gerrit Zuurmond Tjeerd van Ballegooy Klaas Kwakkel Rainbow Truck Team MAN TGA 603 Kees Koolen Daniel Kozlovsky Wouter de Graaff MM Technology IVECO PowerStar 605 Martin Šoltys Vlastimil Miksch Tomáš Šikola Buggyra ZM Racing Tatra Buggyra EVO 3 606 Karel Poslední Jaroslav Kolar Filip Skrobanek Buggyra ZM Racing Tatra Phoenix 607 Alexandre Lemeray Fabien Lecaplain Julien Goumghar Team NRS DAF XG

FIM

RallyGP

Number Rider Team Vehicle 1 Luciano Benavides* Husqvarna Factory Racing Husqvarna 450 Rally Factory 5 Daniel Sanders* Red Bull GasGas Factory Racing GasGas 450 Rally Factory 7 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda Rally Team Honda CRF450 Rally 9 Ricky Brabec Monster Energy Honda Rally Team Honda CRF450 Rally 11 José Ignacio Cornejo Hero MotoSports Hero 450 Rally 14 Sebastian Bühler Hero MotoSports Hero 450 Rally 15 Lorenzo Santolino* Sherco TVS Rally Factory Team Sherco 450 SEF Rally 19 Rui Gonçalves* Sherco TVS Rally Factory Team Sherco 450 SEF Rally 30 António Maio* Yamaha Portugal Yamaha WR450F Rally 42 Adrien Van Beveren Monster Energy Honda Rally Team Honda CRF450 Rally 46 Ross Branch Hero MotoSports Hero 450 Rally 68 Tosha Schareina Monster Energy Honda Rally Team Honda CRF450 Rally

Rally2

Number Rider Team Vehicle 16 Romain Dumontier Team Dumontier Racing Honda CRF450 Rally 18 Bradley Cox BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally 20 Jiří Brož BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally 22 Michael Docherty BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally 26 Konrad Dąbrowski DUUST Rally Team KTM 450 Rally 28 Mathieu Dovèze BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally 33 Jan Brabec Stojrent Racing KTM 450 Rally Replica 35 Sebastián Urquía* Xraids Experience KTM 450 Rally Factory Replica 36 Tommaso Montanari* Fantic Rally Team Fantic XEF 450 Rally Factory 37 Edgar Canet* BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally 38 Jeremy Miroir* # Fantic Rally Team Fantic XEF 450 Rally Factory 39 Benjamin Melot* Team Esprit KTM KTM 450 Rally Replica 40 Josep Pedró Subirats* Pedregà Team GasGas 450 Rally Replica 41 Tomás de Gavardo* Fantic Rally Team Fantic XEF 450 Rally Factory 43 Juan Santiago Rostan* Xraids Experience GasGas 450 Rally Replica 44 Filippo Pietri* # Solarys Racing Kove 450 Rally 45 Sunier* Kove Moto Kove 450 Rally 48 Juan Puga* # Joyride Race Service KTM 450 Rally Replica 49 Marshall Méplon* # MMX Competition KTM 450 Rally Replica 50 David Casteu* Team Casteu Trophy KTM 450 Rally Replica 51 Jérémie Gerber* Nomade Racing KTM 450 Rally Replica 52 Mathieu Troquier* Moto Club du Vieil Armand Cernay KTM 450 Rally Factory 54 Harith Noah* Sherco TVS Rally Factory Team Sherco 450 SEF Rally 55 Mike Wiedemann* Wiedemann Motorsports KTM 450 Rally Replica 56 Julien Dalbec* Team SMX Concept KTM 450 Rally Replica 57 Adrien Costes* Nomade Racing Husqvarna 450 Rally Replica 58 Fabian Von Thüngen* # HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 Rally Factory Replica 59 Filip Grot* BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally 60 Matthieu Jauffraud* # Jauffraud Racing Team KTM 450 Rally Replica 61 Borja Pérez Casimiro* # Melilla Ciudad Del Deporte La Salle Husqvarna 450 Rally Factory Replica 62 Sandra Gómez * Fantic Rally Team Fantic XEF 450 Rally Factory 63 Arnau Lledó* # Pedregà Team Fantic XEF 450 Rally Factory Replica 64 Jeremías Pascual* # Pedregà Team Husqvarna 450 Rally Factory Replica 65 Modestas Siliunas* AG Dakar School KTM 450 Rally Replica 66 Neels Theric* Kove Moto Kove 450 Rally 67 Stéphane Bouvier* # Drag’on Rally Race Service Yamaha WR450F Rally 69 Frédéric Baudry* # Nomade Racing Kove 450 Rally 70 Nerimantas Jucius* # HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 Rally Factory Replica 72 Paul Costes* Nomade Racing Husqvarna 450 Rally Replica 73 Ludwig Messager* # LB Racing Team Baujue Husqvarna 450 Rally 75 Jorge Escobedo Gil* # Pedregà Team Husqvarna 450 Rally Replica 76 Jean-Loup Lepan DUUST Rally Team KTM 450 Rally Replica 77 Lorenzo Maestrami* # RS Moto Honda CRF450 Rally 78 Francisco Arredondo* BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally 79 Sergi Fernández García* # Pedregà Team GasGas 450 Rally Replica 80 Leonardo Cola* Joyride Race Service KTM 450 Rally Replica 81 Dominique Cizeau Girault* Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 82 Guillaume Rosier* Team RS Concept KTM 450 Rally 83 Shinya Fujiwara* Fantic Rally Team Fantic XEF 450 Rally 84 José Ramón Colomar Pallarés* # Joyride Race Service KTM 450 Rally Replica 85 Lucas Poch Sagnier* # Pedregà Team GasGas 450 Rally Replica 86 Rolando Martinez* # Xraids Experience KTM 450 Rally Factory Replica 87 Steff Rowe* # LG Rally KTM 450 EXC-F 90 Ferran Zaragoza* # Pedregà Team KTM 450 Rally 91 Jacek Bartoszek* # Leonardo Team Husqvarna 450 Rally Replica 92 Antoine Rigaudeau* Team Oxmoto GasGas 450 Rally Replica 93 Guillaume Chollet* Team Chollet Guillaume KTM 450 Rally Replica 94 Juan Carlos Torres Maxia* # Motoclub Albacete Husqvarna 450 Rally Factory Replica 95 Guillaume Jaunin* Nomade Racing GasGas 450 Rally Replica 96 Tobias Ebster BAS World KTM Racing Team KTM 450 Rally 97 Loïs d’Abbadie* Nomade Racing Husqvarna 450 Rally Replica 98 Andrea Winkler* Motoclub Yashica KTM 450 Rally Factory Replica 99 Jorge Brandão* # Old Friends Rally Team KTM 450 Rally 100 Mickaël Morin* Mickaël Morin Kove 450 Rally 103 Bruno Bony* Team Casteu Trophy KTM 450 Rally 104 Carter Klein* HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 Rally Factory Replica 105 Gediminas Satkus* # AG Dakar School KTM 450 Rally Replica 106 Nicolas Horeaux* # Nomade Racing KTM 450 Rally 107 Jose Vicente Fernandez* # Club Aventura Touareg Husqvarna 450 Rally 109 Nuno Silva* # Old Friends Rally Team KTM 450 Rally 110 Landry Maillet* Team Oxmoto GasGas 450 Rally Replica 111 Ginés Belzunces Viúdez* Club Aventura Touareg KTM 450 EXC-F 112 Saulius Klevinskas* # AG Dakar School Husqvarna 450 Rally Factory Replica 114 Robert Przybyłowski* # HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 Rally Factory Replica 116 Adriá Pascuet* # Joyride Race Service Fantic XEF 450 Rally 117 Edvard Sokolovskij* # AG Dakar School KTM 450 Rally Replica 118 Benjamin Lepelley* MD Rallye Sport Husqvarna 450 Rally 119 Joan Carles Guillén Turon* # Pedregà Team Husqvarna 450 Rally Replica 120 François Lemariey* # MD Rallye Sport Husqvarna 450 Rally Replica 121 Henry Cubides* # Joyride Race Service KTM 450 Rally Replica 122 Adam Peschel* # Fesh Fesh Husqvarna 450 Rally Replica 123 Óscar Hernández Paños* Fantic Rally Team Fantic 450 Rally 125 Javier Ibañez Muñoz* # Pedregà Team KTM 450 Rally Replica 126 Pablo Diez Negrete* # Joyride Race Service KTM 450 Rally Replica 127 Benjamin Pousset* # Association Live in a rear wheel KTM 450 Rally 128 Carla Rocío Scaglioni * Fantic Rally Team Fantic 450 Rally 130 Francisco Alvarez Niño* # Joyride Race Service Husqvarna 450 Rally Replica 131 Benjamin Perinet* # Association Live in a rear wheel KTM 450 Rally Factory Replica 132 Pierrick Babin* # Team RS Concept KTM 450 EXC-F 133 Antoine Detourbet* # Antoine Detourbet KTM 450 Rally Replica 135 Alessandro Rigoni* # Solarys Racing Husqvarna 450 Rally Replica 136 Yuji Kahara* Fantic Rally Team Fantic 450 Rally 137 Gustavo Milutín* # HT Rally Raid Husqvarna Racing Husqvarna 450 Rally Factory Replica 138 Juan Jose Martinez Garcia* Fantic Rally Team Fantic 450 Rally 139 Romain Bouzigon* Team Esprit KTM KTM 450 Rally Replica 140 Joan Viñals Jul* # Joyride Race Service KTM 450 Rally Replica 141 Florian Bancilhon* # Team Casteu Trophy Yamaha WR450F Rally 142 Shingo Sugimura* Fantic Rally Team Fantic 450 Rally 143 Charles Pick* Nomade Racing Husqvarna 450 Rally Replica 144 Ashish Raorane* Xraids Experience KTM 450 Rally Replica 145 Johann Jakob* # Jak Racing Husqvarna 450 Rally 146 Luca Passone* # RS Moto Honda CRF450 Rally 147 Florian Le Mercier* Nomade Racing KTM 450 Rally 148 Thibault Boucherot* # Nomade Racing KTM 450 Rally Replica 149 Matthieu Cauvin* # Nomade Racing KTM 450 Rally 150 Maximilian Heribert Schek* # Wiedemann Motorsports KTM 450 Rally 151 Maxime Bouju* # Team RS Concept Husqvarna 450 Rally 152 Carlos López Belloso* Pedregà Team KTM 450 Rally 153 Pierre Monjou* # Drag’on Rally Race Service Yamaha WR450F Rally 154 Yann Di Mauro* # RS Moto Honda CRF450 Rally 155 Markus Hertlein* # Wiedemann Motorsports Husqvarna 450 Rally 156 Pierre Lerosier* # Team RS Concept KTM 450 Rally Factory Replica Bold – Junior Trophy

Italics – Veteran Trophy

Underscore – Woman Trophy

# – Road to Dakar

Rally3

Number Rider Team Vehicle 160 John Medina Xraids Experience KTM 450 EXC-F 161 Eduardo Alan Xraids Experience KTM 450 EXC-F 162 Richárd Hodola Richárd Hodola KTM 450 EXC-F 163 Souleymane Addahri Africa Rallye Team Husqvarna 450 Rally 164 Mauricio Cueva Pedregà Team KTM 450 EXC-F 165 Amine Echiguer Amine Echiguer KTM 450 EXC-F 166 Emmanuel Beucher Emmanuel Beucher KTM 450 EXC-F 169 Fodé Traoré Africa Rallye Team KTM 450 EXC-F

Quad

Number Rider Team Vehicle 180 Kamil Wiśniewski ORLEN Team Yamaha YFM700R Raptor 181 Hani Al-Noumesi Hani Al-Noumesi Yamaha Raptor 700 182 Antanas Kanopkinas CFMOTO Thunder Racing Team CFMOTO CFORCE 1000 183 Ayelén Bogado* MEC Team Yamaha Raptor 700

